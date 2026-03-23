Θεοδωρικάκος: Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα με μία σειρά από πολύ σημαντικά μέτρα

«Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα με σειρά από πολύ σημαντικά μέτρα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100.3, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Χαρακτήρισε πιο σημαντική παρέμβαση, αυτή στην τιμή του diesel, ενώ πρόσθεσε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αφορούν το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και στη συνέχεια η κατάσταση θα επανεξεταστεί.

Ο υπουργός διευκρίνισε ωστόσο ότι τα πρώτα μέτρα δεν είναι αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα, καθώς εδώ και ημέρες έχει τεθεί σε ισχύ το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για καύσιμα αλλά και όλα τα βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης των νοικοκυριών, για 63 κατηγορίες, μέτρο το οποίο είναι σίγουρο ότι θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου και θα επανεξεταστεί.

«Η κρίση αυτή είναι η δυσκολότερη που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση καθώς η περιοχή του Ιράν και η ευρύτερη της Μέσης Ανατολής παράγει το 25 με 30% της κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι επηρεάζει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλους τους τομείς.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξει Market Pass, ο υπουργός περιορίστηκε να πει ότι «θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.