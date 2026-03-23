Ιταλία: Στην Αλγερία μεταβαίνει η Μελόνι – Στόχος οι εναλλακτικές προμήθειες φυσικού αερίου μετά τη διακοπή παραδόσεων από Κατάρ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα ταξιδέψει στην Αλγερία αυτή την εβδομάδα, καθώς η Ρώμη επιδιώκει να εξασφαλίσει εναλλακτικές προμήθειες φυσικού αερίου εν μέσω παρατεταμένων διακοπών στις παραδόσεις από το Κατάρ.

Το γραφείο της πρωθυπουργού δήλωσε ότι η Μελόνι θα βρίσκεται στο Αλγέρι την Τετάρτη, χωρίς να δώσει λεπτομερές πρόγραμμα για το επίσημο ταξίδι.

Η Αλγερία είναι μία από τις χώρες με τις οποίες η Ιταλία βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξασφάλιση προμηθειών φυσικού αερίου, αφού οι ιρανικές επιθέσεις στο Κατάρ φαίνεται να έχουν αναστείλει τις εξαγωγές του για μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Ενέργειας Ζιλμπέρτο ​​Πιτσέτο Φρατίν.

Ο υπουργός δήλωσε ότι οι ιταλικές κρατικές ενεργειακές εταιρείες συνομιλούν με προμηθευτές από την Αλγερία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Αζερμπαϊτζάν για να λάβουν περισσότερο φυσικό αέριο και ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τους βοηθήσει.

Η Αλγερία έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές φυσικού αερίου της Ιταλίας, αφότου η Ρώμη κινήθηκε για να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, και τώρα καλύπτει περίπου το 30% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου της χώρας.

Οι απώλειες από το Κατάρ

Το Κατάρ κάλυπτε περίπου το 10% της κατανάλωσης της Ιταλίας, αλλά μετά τις ιρανικές επιθέσεις, δήλωσε στην ιταλική εταιρεία Edison ότι δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις για τον Απρίλιο.

Η παύση στις προμήθειες είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερης διάρκειας, αφού οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου επλήγησαν σοβαρά την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της QatarEnergy.

Ο κρατικός ενεργειακός όμιλος Eni, ο οποίος έχει μακροπρόθεσμα συμβόλαια με την Αλγερία, δήλωσε την Παρασκευή ότι λαμβάνει ποσότητες εντός των όρων των υφιστάμενων συμβάσεων.

Η Μελόνι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αλγερίας τον Ιούλιο του 2025 στη Ρώμη, όταν υπογράφηκαν αρκετές επιχειρηματικές συμφωνίες στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

- Reuters

