Καθελκύστηκε-επιτυχώς-στη-Σαλαμίνα-η-πλατφόρμα-θαλάσσιας-επιτήρησης-ussps-της-ΕΤΜΕ

Η επιτυχής καθέλκυση της πλατφόρμας αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Στην τελική φάση υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα USSPS, μετά την επιτυχή καθέλκυση της μη επανδρωμένης πλωτής πλατφόρμας θαλάσσιας επιτήρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σαλαμίνας.

Η καθέλκυση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του έργου, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της κατασκευής και την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος από την ΕΤΜΕ, η οποία έχει τον ρόλο του συντονιστή, σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και τους εταίρους του πολυεθνικού κοινοπρακτικού σχήματος.

Το USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform for Maritime Surveillance) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP), υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο έργο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Naval Group και η Navantia, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, καθώς και τον ενεργό ρόλο της ΕΤΜΕ στον συντονισμό σύνθετων προγραμμάτων.

Η κατασκευή της πλατφόρμας πραγματοποιείται στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης, ενώ το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση, με την ολοκλήρωση και επιχειρησιακή ανάπτυξη να αναμένεται εντός του 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΜΕ, κ. Αντώνης Πέππας, δήλωσε: «Η καθέλκυση της πλατφόρμας σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα στην υλοποίηση του USSPS και αποτελεί απτό αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας που έχει προηγηθεί. Επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΤΜΕ ως OEM θαλασσίων συστημάτων και την ικανότητά της να υλοποιεί έργα υψηλών απαιτήσεων σε σύνθετο ευρωπαϊκό περιβάλλον συνεργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων θαλάσσιας επιτήρησης και στην ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής σε προγράμματα άμυνας. Όσο προχωράμε την τεχνολογική ωριμότητα της καινοτομίας μας τόσο περισσότερο θα ωφελούνται οι ελληνικές εταιρείες προμηθευτών και υποκατασκευαστών μας».