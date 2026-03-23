«Καμπανάκι»-στην-Ευρώπη-μετά-την-επίθεση-προς-τη-βάση-Ντιέγκο-Γκαρσία:-Λονδίνο,-Παρίσι-και-Βερολίνο-εντός-εμβέλειας-των-πυραύλων-του-Ιράν,-προειδοποιεί-το-Ισραήλ

Δεν είναι μόνο οι δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που αναχαίτισε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που «έτρεχαν» με 4.000 χλμ. την ώρα, αλλά και οι αντίστοιχοι πύραυλοι που επιχείρησαν να πλήξουν τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, στοιχείο που δεν άφησε ασυγκίνητους, καθώς φαίνεται, τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Το Ιράν φέρνει την Ευρώπη σε εμβέλεια με πυραύλους που εκτοξεύονται προς τον Ντιέγκο Γκαρσία» αναφέρει χαρακτηριστικά η Wall Street Journal, κάνοντας λόγο για την «πιο επιθετική στρατιωτική στάση για το καθεστώς» της Τεχεράνης. Υπονοώντας ότι το Ιράν διαθέτει ένα «κρυφό» ή έστω «αθέατο» οπλοστάσιο, οι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν 2.500 μίλια μακριά “αποκάλυψαν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία διέθετε πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς από ό,τι είχαν συνειδητοποιήσει πολλοί αναλυτές – και μια ηγεσία που δεν ενδιαφερόταν πλέον να τους κρύψει”, όπως τονίζεται στο ίδιο δημοσίευμα, υπογραμμίζοντας πως είναι «η πρώτη φορά που το Ιράν χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίους βεληνεκούς, πυραύλους που πετούν αρκετά μακριά για να χτυπήσουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης».

Σημειωτέον ότι η διοίκηση Τραμπ είχε επικαλεστεί την εστίαση του Ιράν σε πυραύλους που θα μπορούσαν μια μέρα να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα στις ΗΠΑ, στοιχείο που ώθησε τον Αμερικανό Πρόεδρο να ανάψει το “πράσινο φως” για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες φαίνεται να παίρνουν άλλη τροπή μετά την επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία.

Κρούει κώδωνα κινδύνου το Ισραήλ

Αποκωδικοποιώντας το χτύπημα του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία, οι πύραυλοι αποτελούν απειλή για τις ευρωπαϊκές πόλεις συμπεριλαμβανομένων του Λονδίνου, του Παρισιού και του Βερολίνου, όπως προειδοποίησε το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ επιτέθηκε στις «απερίσκεπτες ιρανικές απειλές», την ώρα που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επισήμαναν πως επρόκειτο για την πρώτη φορά που η Τεχεράνη εκτόξευσε πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς από την έναρξη του πολέμου, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να πλήξει πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο.

❗️The Iranian terrorist regime launched a long-range missile for the first time since the start of Operation Roaring Lion that could reach a distance of ~4,000 km. During Operation Rising Lion in June 2025, the IDF revealed that the Iranian regime has intentions to develop… pic.twitter.com/iliERIu2hV — Israel Defense Forces (@IDF) March 21, 2026

Αναγκαστική στροφή

Υπό αυτό το πρίσμα, στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στα τέλη της εβδομάδας, η επιχειρησιακή δυνατότητα του Ιράν δεν αποκλείεται να ωθήσει σε αναπροσαρμογή της τακτικής σειράς ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, στον οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών -μελών της ΕΕ δεν θέλει την παραμικρή στρατιωτική εμπλοκή, διατηρώντας στάση αναμονής τόσο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όσο και για τις επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η βούληση της Τεχεράνης να επιδείξει με νόημα τις στρατιωτικές της δυνατότητες συνιστά, κατά ορισμένους αναλυτές, ένα μήνυμα που δεν πρέπει να αγνοηθεί από τις ευρωπαϊκές ηγεσίες και τον Αμερικανό Πρόεδρο, επανεξετάζοντας τους στρατιωτικούς σκοπούς, τους πολιτικούς στόχους, αλλά και τη διεύρυνση των επιχειρήσεων στο επίπεδο της διάρκειας, αλλά και της συμμετοχής σε αυτές και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σενάριο που μέχρι τώρα έμοιαζε επιστημονικής φαντασίας.

Παγκόσμια Απειλή

Αναρτώντας μάλιστα και σχετικό χάρτη στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Χ, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς εκτόξευσε έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς για πρώτη φορά από την έναρξη της Επιχείρησης «Roaring Lion» που θα μπορούσε να φτάσει σε απόσταση ~4.000 χλμ. Κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Rising Lion» τον Ιούνιο του 2025, ο IDF αποκάλυψε ότι το ιρανικό καθεστώς έχει προθέσεις να αναπτύξει πυραύλους με βεληνεκές 4.000 χλμ., οι οποίοι αποτελούν κίνδυνο για δεκάδες χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική».

«Το ιρανικό καθεστώς το αρνήθηκε αυτό. Το λέμε: Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς αποτελεί παγκόσμια απειλή. Τώρα, με πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στο Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο, το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον 12 χωρών στην περιοχή και αναπτύσσει μια ικανότητα που αποτελεί πολύ ευρύτερη απειλή» κατεληξαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις μελλοντικές προθέσεις των Ιρανών.

«Δικαίωση» Τραμπ

Την ίδια ώρα, μερίδα του αμερικανικού Τύπου, μεταξύ των οποίων και το Fox News, υποστήριξαν πως “ο Τραμπ απέδειξε ότι είχε δίκιο για την ικανότητα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν, καθώς το καθεστώς στοχεύει βάση ΗΠΑ-Βρετανίας”, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι στην περίοδο που προηγήθηκε της Επιχείρησης Epic Fury στις 28 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τότε δηλώσει πως «εσκεμμένα διατηρήσαμε την εμβέλεια των πυραύλων μας κάτω από 2.000 χιλιόμετρα, ώστε να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό επειδή δεν έχουμε εχθρότητα εναντίον του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών και όλων των Ευρωπαίων».

Στον αντίποδα, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ναντάβ Σοσάνι, κατήγγειλε την φερόμενη ιρανική εξαπάτηση στον Χ, σχολιάζοντας χθες πως «μόλις 3 ημέρες πριν από τον πόλεμο, το ιρανικό καθεστώς δήλωσε ότι δεν διαθέτει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Σήμερα, τα ψέματά τους αποκαλύφθηκαν για άλλη μια φορά, όταν πύραυλοι εκτοξεύτηκαν 4.000 χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν. Ήλπιζαν να βρουν τον δρόμο τους για να γίνουν μια δύναμη που μπορεί να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Δεν το πιστέψαμε».

Just 3 days before the war, the Iranian regime said they don’t obtain long-range missiles. Today, their lies were exposed once again, when missiles were fired 4000km away from Iran. They hoped to lie their way into becoming a force that can terrorize the world. We didn’t buy it. pic.twitter.com/8dASoZ1gGy — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) March 21, 2026

Ο χάρτης και η… Ελλάδα

Στην κατεύθυνση αυτή, στις αρχές του μήνα η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, χάρτη στον οποίο απεικονίζεται η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, φτάνοντας ως την Ευρώπη. Ειδικότερα, στο χάρτη αποτυπώνεται η εμβέλεια ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων με ομόκεντρους κύκλους που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, με την Πρεσβεία του Ισραήλ να επισημαίνει πως «η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη».