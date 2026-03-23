Κρις-Ράιτ:-Οι-αναταράξεις-στις-αγορές-είναι-προσωρινές

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι αναταράξεις στις αγορές που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι «προσωρινές», μιλώντας κατά την έναρξη του CERAWeek, του σημαντικότερου ετήσιου συνεδρίου για τον κλάδο της ενέργειας παγκοσμίως.

«Οι τιμές δεν έχουν φτάσει ακόμη σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της ζήτησης», παρατήρησε ο Ράιτ, από το Χιούστον του Τέξας.

Ο υπουργός είπε ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει «ρεαλιστικά μέτρα» για να αυξήσει την προσφορά, αναφερόμενος στην άρση ορισμένων κυρώσεων που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Με βάση τα λεγόμενά του, πρόκειται για «καθησυχαστικά μέτρα σε μια προσωρινή κατάσταση».

Στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την Παρασκευή να ρίχνουν στην αγορά ένα μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους. Ο όγκος που έχει αποδεσμευτεί μέχρι τώρα είναι περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια, από τα περισσότερα από 415 εκατομμύρια που διαθέτει η χώρα, είπε ο Ράιτ, διαβεβαιώνοντας ότι τα αποθέματα αυτά θα αναπληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2027.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής