ΚΥΣΕΑ: Νέος αρχηγός Λιμενικού ο Χρ. Κοντορουχάς – Δένδιας για Ασπίδα του Αχιλλέα: Περνάμε σε νέα εποχή

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ξεκίνησε στις 11 το πρωί, με βασικό αντικείμενο την εκ νέου αποτίμηση των δεδομένων που διαμορφώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκειά της, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα εξοπλιστικά ζητήματα, ενώ αποφασίστηκε και η επιλογή νέου αρχηγού για το Λιμενικό Σώμα.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσαν τα μέλη για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις που αφορούν το Ιράν και ευρύτερα τη Μέση Ανατολή.

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την τοποθέτηση του αντιναυάρχου Χρήστου Κοντορουχά στη θέση του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο απερχόμενος αρχηγός, αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία αξιολογείται ως επιτυχής, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, για τα οποία έκανε δηλώσεις ο Νίκος Δένδιας μετά το πέρας της συνεδρίασης.

«Το ΚΥΣΕΑ σήμερα πήρε μία σειρά σημαντικών αποφάσεων όσον αφορά τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ‘Ασπίδας του Αχιλλέα’, με τα σχετικά κομμάτια control. Περνάμε σε μία νέα εποχή.

» Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ΜΕΚΟ επιτέλους και το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί. Θα έχουμε 4 βαπόρια, θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες. Επίσης, τις υποδομες για τα F-35. Θυμίζω ότι το πρώτο F-35 θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028 και τελευταίο, αλλά εξίσου πολύ σημαντικό το ζήτημα της αναβάθμισης των F- 16 50 σε F-16 Viper.

» Nομίζω ότι με τα Viper αυτά η ελληνική πολεμική αεροπορία θα υπερβεί κατά πολύ τα 100 F-16 Viper και μαζί με τα Rafale και τα F-35 θα είναι από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη. Επίσης δεν αγνοούνται τα βήματα των μεταγωγικών αεροσκαφών. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τη συντήρηση των C-27, το follow on support των C-27.

» Όταν αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε, θυμίζω ότι η χώρα είχε ή δεν είχε σε χρήση ένα μεταγωγικό αεροπλάνο. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει 12 μεταγωγικά αεροπλάνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν πρέπει να πάει σε μία γενιά τουλάχιστον δύο ή τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε στο μέλλον».

