Ξαφνική-πρόοδος-στις-επαφές-ΗΠΑ-Ιράν

Παρασκηνιακές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνουν ακόμα μία ευκαιρία στην διπλωματία, ενώ Ισραήλ και Ρεζά Παχλεβί εξέφραζαν επιφυλάξεις για μία ενδεχόμενη καταστροφή των ιρανικών κρατικών ενεργειακών υποδομών.

Ανταπόκριση από Ιερουσαλήμ

Η ιρανική βαλλιστική επίθεση που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες με στόχο τον σταθμό ηλεκτροδότησης του λιμανιού Άσκελον στο νότιο Ισραήλ απέδειξε για πρώτη φορά ότι η Τεχεράνη είναι σε θέση να πλήξει περιοχές μέχρι και την περιμετρική της Γάζας. Θραύσματα του πυραύλου σκορπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, χωρίς να πλήξουν τον σταθμό ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, το μήνυμα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση το καθεστώς της Τεχεράνης είναι ότι το πυραυλικό του οπλοστάσιο καλύπτει εξαιρετικά μεγάλο εύρος στόχων, όχι μόνο εντός της ισραηλινής επικράτειας, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Απαντώντας στο πρόσφατο 48ωρο τελεσίγραφο του Προέδρου Τραμπ, με το οποίο καλούσε το ιρανικό καθεστώς να άρει κάθε εμπόδιο που έθεσε στην ελεύθερη διέλευση των Στενών του Ορμούζ, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι εάν οι ΗΠΑ πλήξουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, τότε οι ενεργειακές υποδομές όλων των χωρών της περιοχής θα τεθούν στο στόχαστρό της.

Ισραήλ και Ρεζά Παχλεβί προβληματίζονται

Το ενδεχόμενο να περάσει ο πόλεμος σε ένα νέο, ακόμα πιο συγκρουσιακό στάδιο, είναι σαφές ότι προβληματίζει τόσο τις αραβικές μοναρχίες του Κόλπου, ως επίσης και το Ισραήλ.Όπως διευκρινίζουν καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές την ελληνική υπηρεσία της DW, μέχρι τώρα ο IDF στόχευσε ηγετικά στελέχη της ιρανικής πολιτικής ηγεσίας, θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, τον κρατικό μηχανισμό καταστολής των διαδηλώσεων και πυρηνικές εγκαταστάσεις που απέχουν σημαντικά από πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ συγχρόνως εκδίδονταν εντολές εκκένωσης πληθυσμού σε περιοχές στρατηγικού χαρακτήρα που βρίσκονταν κοντά σε στρατιωτικούς στόχους. Ωστόσο, οι προχθεσινές εκτεταμένες υλικές ζημιέςκαι ο μεγάλος αριθμός τραυματιών στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ, φαίνεται πως μετέβαλαν την μεγαλύτερη εικόνα, όπως την αντιλαμβάνονται στα ισραηλινά κέντρα λήψεως αποφάσεων, καταλήγοντας πλέον στο συμπέρασμα ότι θα ήταν στρατηγικά ορθό η διακυβέρνηση Τραμπ να στοχοποιήσει επιχειρησιακά τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την αφορμή στο Ιράν να πλήξει τις ισραηλινές ενεργειακές υποδομές.

Παρόμοια αποτρεπτική διάθεση εκφράζουν, εμμέσως πλην σαφώς, χθεσινές δηλώσεις του διαδόχου του ιρανικού θρόνου, Ρεζά Παχλεβί. Απευθυνόμενος στο προεδρικό περιβάλλον της Ουάσιγκτον, συστήνει να μην πληγούν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επειδή τις συνέπειες θα υποστεί πρωτίστως ο απλός πολίτης της χώρας, ενώ παράλληλα, θα προκληθούν πολλές δυσκολίες ώστε, όταν το θεοκρατικό καθεστώς θα έχει ανατραπεί, το “νέο Ιράν” θα δυσκολευτεί πολύ να λειτουργήσει ξανά ως κανονικό κράτος.