«Ο πόλεμος έχει κόστος»: Το Ιράν βάζει «διόδια» 2 εκατ. δολ. στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν αποφάσισε να επιβάλει «διόδια» ύψους 2 εκατ. δολ. σε ορισμένα πλοία για να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τον έλεγχό του στο ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο σημείο εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί μία νέα προσέγγιση στον έλεγχο της κρίσιμης πλωτής οδού, όπως δήλωσε ο Ιρανός νομοθέτης Αλαεντίν Μπορουτζερντί στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Islamic Republic Iran Broadcasting (IRIB), σύμφωνα με ρεπορτάζ του Iran International.

«Η είσπραξη 2 εκατομμυρίων δολαρίων ως τέλη διέλευσης από ορισμένα πλοία που διασχίζουν το στενό αντανακλά τη δύναμη του Ιράν», τόνισε ο Μπορουτζερντί κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής. Όπως ανέφερε το μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί και αντανακλά αυτό που αποκάλεσε ένα νέο «κυρίαρχο καθεστώς». «Τώρα, επειδή ο πόλεμος έχει κόστος, φυσικά πρέπει να το κάνουμε αυτό και να εισπράττουμε τέλη διέλευσης από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Μπορουτζερντί έγιναν μετά την προειδοποίηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν το στενό δεν ανοίξει ξανά εντός 48 ωρών.

Το στενό είναι «ανοιχτό σε όλους» εκτός από τους αντιπάλους του Ιράν, δήλωσε επίσης ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τεχεράνης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, Αλί Μουσαβί, στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr την Κυριακή, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατέθεσε επίσης την πολιτική του Ιράν στο Χ.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε όλους εκτός από εκείνους που παραβιάζουν το έδαφός μας», είπε.

Σύμφωνα με την Lloyds List, το Ιράν έχει δημιουργήσει ένα de facto «ασφαλές» πέρασμα ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ και προσφέρει διέλευση σε δεξαμενόπλοια έναντι όπως αναφέρθηκε σε «τουλάχιστον μία περίπτωση, πληρωμής 2 εκατομμυρίων δολαρίων».

Αρκετές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας, του Πακιστάν, της Μαλαισίας και του Ιράκ, βρίσκονται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη σχετικά με τη διέλευση πλοίων, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δημιουργούν ένα νέο σύστημα για την καταγραφή «εγκεκριμένων» πλοίων για ασφαλή διέλευση, ανέφερε το πρακτορείο.

Η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Windward AI ανέφερε την Κυριακή ότι η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ είχε «σχεδόν καταρρεύσει», με μόλις 16 πλοία να έχουν καταγραφεί πως πέρασαν από τα Στενά τις τελευταίες επτά ημέρες.

Η διέλευση ελέγχεται ολοένα και πιο αυστηρά, με τα πλοία να αναδρομολογούνται μέσω των χωρικών υδάτων του Ιράν, ανέφερε η εταιρεία, σημειώνοντας ότι οι εξαγωγές ενέργειας του Κόλπου συνεχίζουν να μειώνονται, με τις ροές αργού και υγραερίου να βρίσκονται στα πρόσφατα χαμηλά. Όπως αναφέρει η Windward, οι ιρανικές εξαγωγές παραμένουν ενεργές, υποστηριζόμενες από εναλλακτικές δρομολογήσεις.

Από τα Στενά του Ορμούζ διακινούνται περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το κλείσιμο έχει αυξήσει το κόστος ναυτιλίας και ασφάλισης, έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και έχει εγείρει παγκόσμιες οικονομικές ανησυχίες.