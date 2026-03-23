Ποιοι-θα-«χτίσουν»-την-εκπαιδευτική-μονάδα-«Κωστέα-Γείτονα»-στο-project-του-Ελληνικού

Ποιες τεχνικές εταιρείες φέρονται να έδωσαν προφορές στην κλειστή διαδικασία για την υλοποίηση της μονάδας των εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα εντός της έκτασης της Lamda στο Ελληνικό. Ποιο είναι το έργο.

Προσφορές από την ΕΚΤΕΡ, ή και από άλλα μικρότερα τεχνικά σχήματα (στην αγορά ακούγονται, όπως τουλάχιστον αναφέρουν πληροφορίες, ονόματα όπως των ΔΙΟΛΚΟΣ, VITAEL, QProject), χωρίς να είναι σαφές αν στον διαγωνισμό με «κλειστές προσκλήσεις» συμμετείχαν και κάποιοι από τους ισχυρούς ομίλους (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ), δόθηκαν προ ημερών στη διαδικασία για την εξασφάλιση αναδόχου για την υλοποίηση της μονάδας των εκπαιδευτηρίων «Κωστέα Γείτονα» (CGS) στο Ελληνικό.

Πρόκειται για την μονάδα που προωθεί το εκπαιδευτήριο εντός του «The Ellinikon» (Lamda Development) με στόχο να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2028, με την αξία της σύμβασης να υπολογίζεται, πάντα βάσει εκτιμήσεων της αγοράς, ίσως και σε επίπεδα άνω των 60 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία «έτρεξε» από πλευράς των εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα και αναμένεται, προσεχώς, ο ανάδοχος του έργου.

Όπως πρόσφατα ανέφερε το -, το τελικό «πράσινο φως» έδωσαν οι Γενικές Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού για τη σχολική μονάδα 1.500- 1.700 μαθητών, οπότε, το project είναι σε προχωρημένη φάση ωρίμανσης.

Η σχολική επένδυση και το CGS

Πρόκειται για την πρώτη σχολική μονάδα εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στο πλαίσιο των ευρύτερων, εκπαιδευτικών χρήσεων που είχαν προβλεφθεί εντός του ακινήτου σε συνέχεια των επιμέρους συμφωνιών με το φορέα της επένδυσης, τη Lamda Development. Με βάση το σχετικό φάκελο το τριώροφο σχολικό συγκρότημα «CGS at The Ellinikon» όπως θα ονομάζεται το νέο εκπαιδευτήριο, θα διαθέτει ανοιχτό κολυμβητήριο, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, φυτεμένα δώματα, «εφαρμόζοντας αρχές βιώσιμης αρχιτεκτονικής και καινοτομίας με στόχο να φέρει την περιβαλλοντική πιστοποίηση Gold LEED Certificate».

Επισημαίνεται εδώ ότι η Lamda με το CGS έχουν υπογράψει από πέρυσι την οριστική συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης της έκτασης αρχικής διάρκειας 30 ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 30 χρόνια για την παραχώρηση της έκτασης. Το μίσθωμα θα καθορίζεται ετησίως βάσει και του κύκλου εργασιών που θα επιτυγχάνεται σε κάθε ημερολογιακό έτος.

Το «CGS at the Ellinikon» θα παρέχει τόσο το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα σπουδών, εναρμονισμένο με το παιδαγωγικό μοντέλο του CGS όσο και το διεθνές πρόγραμμα σπουδών, για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με βάση και την εμπειρία του μητρικού πλέον ομίλου Inspired Education Group, με παρουσία σε 18 χώρες διαθέτοντας συνολικά πάνω από 120 σχολεία και πάνω από 95.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι το νέο σχολείο να απευθύνεται -πέραν του εγχώριου- και στο διεθνές κοινό του «The Ellinikon» με δεδομένο πλέον και το μεγάλο αριθμό των ξένων αγοραστών των κατοικιών που κατασκευάζονται εντός της έκτασης και θα αρχίσουν να παραδίδονται σταδιακά στους ιδιοκτήτες τους.

Oι εγγραφές θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2027, με προτεραιότητα για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στο CGS στην Παλλήνη.

Η επένδυση υλοποιείται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 31.761,96 τ.μ., ιδιοκτησίας της Lamda Development, το οποίο έχει μισθωθεί στα Εκπαιδευτήρια. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανέγερση τριώροφου σχολείου με ανοιχτό κολυμβητήριο, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και φυτεμένα δώματα, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, τεχνολογία και περιβαλλοντική ευαισθησία. Ο σχεδιασμός έχει ανατεθεί στους Tsolakis Architects, ένα από τα πιο γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία της χώρας.

Όπως έχει αναφερθεί, η ταυτότητα του νέου σχολείου CGS, υιοθετεί αρχές βιώσιμης αρχιτεκτονικής και καινοτομίας. Το campus θα φέρει την πιστοποίηση Gold LEED Certificate, «που περιλαμβάνει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας και ευζωίας. Με ανοιχτές αυλές, διαμορφωμένους εκπαιδευτικούς χώρους και άπλετο φυσικό φως, το νέο σχολείο θα αποτελεί ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές θα αναπτύσσονται ακαδημαϊκά, κοινωνικά και συναισθηματικά».

Το CGS, με έτος ίδρυσης το 1973, φιλοξενεί σήμερα 1.975 μαθητές και πάνω από 600 εργαζόμενους σε campus 67.000 τ.μ. στην Παλλήνη, προσφέροντας τα προγράμματα του Οργανισμού International Baccalaureate (IB) για μαθητές από 3 έως 18 ετών σε συνδυασμό με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το CGS διακρίνεται για την εκπαιδευτική καινοτομία, την εξωστρέφεια και το ευρύ δίκτυο διεθνών συνεργασιών με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς φορείς.