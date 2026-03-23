Ράλι-στη-wall-street-μετά-τις-δηλώσεις-Τραμπ-για-συνομιλίες-με-το-Ιράν

Οι μετοχές της Wall Street σημειώνουν ισχυρή άνοδο αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συνομιλίες και ότι ανέστειλε τα σχέδια για επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας την ελπίδα των επενδυτών ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή –η οποία είχε εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου και είχε αυξήσει τους φόβους για παγκόσμια ύφεση– ίσως πλησιάζει στο τέλος της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει άλμα 1,38% στις 46.207,82 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 1,55% στις 6.604,96 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 1,68% στις 22.007,81 μονάδες.

Ταυτόχρονα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το αμερικανικό West Texas Intermediate να πέφτει πάνω από 9% στα περίπου 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές benchmark Brent crude υποχώρησε επίσης πάνω από 9%, στα 101 δολάρια.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν τις τελευταίες δύο ημέρες πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή να ανασταλούν για πέντε ημέρες οποιαδήποτε στρατιωτικά πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν θετικά.

Η ανακοίνωση ήρθε καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εισήλθε στην πέμπτη εβδομάδα, με την ένταση να έχει κλιμακωθεί το Σαββατοκύριακο. Ο Τραμπ είχε απειλήσει με επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εντός 48 ωρών, αν δεν άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ – μια κρίσιμη διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου. Το Ιράν είχε απαντήσει ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές υποδομές στον Κόλπο σε περίπτωση επίθεσης.

«Οι αγορές μετοχών βρήκαν επιτέλους μια διέξοδο από την έντονη αβεβαιότητα και τις υπερπουλημένες συνθήκες που προκάλεσε η σύγκρουση», δήλωσε ο Jeff Kilburg της KKM Financial, προσθέτοντας ότι αν υπάρξει πραγματική προοπτική ειρήνης, οι μετοχές θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε ιστορικά υψηλά.

Πριν από τη σημερινή ανάκαμψη, ο Dow και ο Nasdaq πλησίαζαν σε επίπεδα «διόρθωσης» (πτώση 10%), έχοντας χάσει περίπου 9,8% από τα ιστορικά υψηλά τους, ενώ ο S&P 500 βρισκόταν περίπου 7% χαμηλότερα.

Η άνοδος ήταν ευρεία, με κυκλικές μετοχές όπως τράπεζες και βιομηχανίες να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, αλλά και τεχνολογικές εταιρείες να κινούνται ανοδικά. Οι JPMorgan Chase και Morgan Stanley ενισχύονται περίπου 2%, όπως και οι Caterpillar και Deere & Company. Οι Nvidia και Apple καταγράφουν επίσης άνοδο περίπου 2%.

Οι αεροπορικές εταιρείες, όπως η Delta Air Lines και η United Airlines, σημειώνουν άνοδο άνω του 4% λόγω της πτώσης του πετρελαίου. Αντίθετα, οι ενεργειακές μετοχές υποχωρούν, με τις Exxon Mobil και Chevron να κινούνται πτωτικά.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ο Dow και ο Nasdaq είχαν χάσει περίπου 2%, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,5%, επηρεασμένοι από τη σύγκρουση με το Ιράν. Για τον Dow, αυτή ήταν η πρώτη τετραεβδομαδιαία πτωτική πορεία από το 2023.

Όπως σημείωσε ο Art Hogan της B. Riley Wealth Management, «η αγορά διψούσε για οποιοδήποτε θετικό νέο, και αυτό φαίνεται –τουλάχιστον επιφανειακά– να είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο. Αν συνεχιστεί η πτώση στις τιμές της ενέργειας, η αγορά μοιάζει με συμπιεσμένο ελατήριο έτοιμο να κινηθεί ανοδικά».