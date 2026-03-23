Σήμα-sos-από-την-iea:-Καμία-χώρα-δεν-είναι-άτρωτη-μπροστά-στη-χειρότερη-ενεργειακή-κρίση-εδώ-και-δεκαετίες

Σοβαρή προειδοποίηση για μια ενδεχομένως ιστορικών διαστάσεων ενεργειακή κρίση απευθύνει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, τονίζοντας ότι καμία χώρα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης από την Καμπέρα, ο Μπιρόλ υπογράμμισε ότι η απώλεια προσφοράς πετρελαίου που καταγράφεται σήμερα υπερβαίνει ακόμη και τα δύο μεγάλα πετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του 1970 μαζί.

Όπως ανέφερε, στις κρίσεις εκείνης της περιόδου η παγκόσμια αγορά έχανε περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως κάθε φορά — συνολικά 10 εκατ. βαρέλια. Σήμερα, οι απώλειες φθάνουν τα 11 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ένα επίπεδο που, όπως σημείωσε, «ξεπερνά τα δύο μεγάλα σοκ μαζί».

Πολύ σοβαρές ζημιές σε 40 ενεργειακές υποδομές

Η κατάσταση αυτή αποδίδεται κυρίως στη διαταραχή των ροών ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός κομβικού διαδρόμου από τον οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Την κατάσταση επιδεινώνουν ωστόσο τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. «Τουλάχιστον 40 ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ή πολύ σοβαρές ζημιές σε εννιά χώρες», τόνισε ο κ. Μπιρόλ.

Ο επικεφαλής του IEA προειδοποίησε ότι οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν σε συγκεκριμένες περιοχές ή οικονομίες, τονίζοντας ότι «καμία χώρα δεν θα είναι άτρωτη» απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης.

Οι δηλώσεις Μπιρόλ ενισχύουν την ανησυχία ότι η τρέχουσα αναταραχή μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις πιο σοβαρές ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Με τις ροές να παραμένουν περιορισμένες και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί, η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ρίσκου — όπου η ενέργεια επιστρέφει στο επίκεντρο των εξελίξεων.

