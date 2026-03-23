Συνεδριάζει-το-ΚΥΣΕΑ-στη-σκιά των-πολεμικών-συγκρούσεων

Στη σκιά των εξελίξεων στο μέτωπο της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή συνεδριάζει σήμερα, στις 11 π.μ., υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το ΚΥΣΕΑ.

Αν και πρόκειται για τακτική συνεδρίαση, η συγκυρία προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημερινή σύγκληση του ΚΥΣΕΑ, καθώς γίνεται διαρκής αξιολόγηση και αποτίμηση της κατάστασης που διαμορφώνεται στο μέτωπο των συγκρούσεων και των προκλήσεων που αναδύονται για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για πιθανούς κινδύνους, ακόμη και ασύμμετρες απειλές που μπορεί να αναδύονται.

Με δεδομένο ότι η κατάσταση δείχνει να περιπλέκεται όλο και περισσότερο και να γίνεται όλο και πιο σύνθετη όσο παρατείνεται η διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων, η Αθήνα αναλύει όλα τα πιθανά σενάρια για τις εξελίξεις. Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η επισήμανση του πρωθυπουργού στη χθεσινή εβδομαδιαία ανασκόπησή του για την ανάγκη η Ευρώπη να είναι έτοιμη να αποκρούσει μια ενδεχόμενη επίθεση. Η Ευρώπη, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, πρέπει «να είναι έτοιμη – να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε π[ερίπτωση που δεχθεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος».

Η βεντάλια των προκλήσεων που ανακύπτουν από την πολεμική σύγκρουση δεν περιορίζεται στα ζητήματα ασφάλειας και την ετοιμότητα έναντι ενδεχόμενων επιθέσεων. Οι οικονομικές επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια έχουν γίνει ήδη αισθητές και δεν είναι αισιόδοξες οι εκτιμήσεις για τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό. Επίσης, υπάρχει ανησυχία για μια νέα μεταναστευτική κρίση ως αποτέλεσμα του πολέμου.

Η κυβέρνηση, παράλληλα, καλείται να διαχειριστεί τα διαδοχικά σοκ που προκαλούνται στην αγορά από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες δεν περιορίζονται στις αντλίες, αλλά περνούν σταδιακά σε όλη την αγορά, καθώς επηρεάζεται άμεσα το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τους επαγγελματίες είναι ένα μέτρο που βρίσκεται στο τραπέζι, με στόχο να υψωθεί ένα ανάχωμα στην αύξηση των τιμών εάν συγκρατηθεί το μεταφορικό κόστος.

Από εκεί και πέρα, η στοχευμένη ενίσχυση των νοικοκυριών με fuel pass και κάποια αντίστοιχη παροχή για αγορές προς του πλέον αδύναμους είναι τα μέτρα που αναμένεται να ενεργοποιηθούν.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη αναμένεται να συζητηθούν οι δυνατότητες και οι προτεραιότητες που θα τεθούν, ενώ εκεί θα συζητηθεί και η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον επόμενο μήνα.

Οι επιπτώσεις της πολεμικής κρίσης στην οικονομία δεν επιτρέπουν θριαμβευτικούς τόνους για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ιδιαίτερα καθώς τα νοικοκυριά πιέζονται ήδη από ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά, ωστόσο από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, να αναδεικνύεται ότι προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

