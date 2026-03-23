Τηλεφωνική-συνομιλία-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-με-τον-πρίγκιπα,-διάδοχο-της-Σαουδικής-Αραβίας

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε το απόγευμα της Δευτέρας, 23/3, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα, διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν (Mohhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud).

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και συζητήθηκαν οι ενδεχόμενες προοπτικές ειρήνευσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Αύριο ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.). Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.



