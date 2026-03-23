Τουρισμός:-Βασικά-κριτήρια-διακοπών-η-βιωσιμότητα-και-η-πολιτιστική-κληρονομιά-των-προορισμών

Περισσότεροι από 8 στους 10 ταξιδιώτες διεθνώς επιλέγουν πλέον τις διακοπές τους με κριτήρια τη βιωσιμότητα των προορισμών και τις εμπειρίες που προσφέρουν η φύση, η πολιτιστική κληρονομιά και η ιστορία των προορισμών.

Αυτό προκύπτει από έρευνα αναγνωστών του βρετανικού περιοδικού Wanderlust, η οποία παρουσιάστηκε στο Λονδίνο (18 Μαρτίου) στο πλαίσιο του Wanderlust Summit, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού (ANTOR) στο δημαρχείο του Holborn, στο Κεντρικό Λονδίνο.

Από αριστερά: Alice Fonseca, head of partnerships & niche markets UK Visit Portugal, Airi Motokura, Director Japan National Tourism Organization, Maria Hernandez, head of Department Spanish Tourist Office, Flavio Zappacosta, Head of ENIT UK & Ireland, Ελένη Σκαρβέλη, προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Manuel Butler, Director Spanish Tourist Office, Lindsey Thorpe, Marketing Promotions Manager Visit Malta, Harald Henning, Director German National Tourist Office, Ruby James, Marketing Manager Korea Tourism Organization, Charlotte Becker, Digital Marketing & Events Manager German National Tourist Office

Στο πλαίσιο των δράσεων που ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας στη βρετανική αγορά, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας συμμετείχε στην εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε 60 σημαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

Το 84% των ταξιδιωτών θεωρεί τη βιωσιμότητα σημαντική στην επιλογή προορισμού.

Η φύση & άγρια ζωή (80%) και η ιστορία & πολιτιστική κληρονομιά (75%) αποτελούν βασικά κίνητρα ταξιδιού.

Το 96% δηλώνει ότι εμπνέεται από το περιεχόμενο του Wanderlust για την επιλογή νέων προορισμών.

Το 54% προχωρά απευθείας σε κράτηση μετά την επίσκεψη στην πλατφόρμα του Wanderlust.

Από αριστερά: Maria Hernandez, head of Department Spanish Tourist Office, Harald Henning, Director German National Tourist Office, Flavio Zappacosta, Head of ENIT UK & Ireland, Ελένη Σκαρβέλη, προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Γιώργος Κηπουρός, εκδότης-αρχισυντάκτης του περιοδικού Wanderlust

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, συμμετείχε, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ANTOR, σε συζήτηση πάνελ με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό, μαζί με εκπροσώπους των Γραφείων Τουρισμού της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας. Στη συζήτηση ανέδειξε τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού ως προς την προβολή του πολιτισμού με καινοτόμο τρόπο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η πλούσια ιστορία, η μυθολογία και οι ζωντανές παραδόσεις της προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη πολιτιστικών τουριστικών εμπειριών πέρα των εμβληματικών μνημείων, που είναι ενταγμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της νέας συνεργασίας του περιοδικού Wanderlust με τη Reed XL, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τουρισμού World Travel Market London 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Νοεμβρίου και αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα συνάντησης της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, διαμορφώνοντας τις μελλοντικές τάσεις και καθορίζοντας τις συνεργασίες του κλάδου για την επόμενη σεζόν.

Το περιοδικό Wanderlust αποτελεί το πρώτο καταναλωτικό ταξιδιωτικό μέσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με κυκλοφορία άνω των 137.000 αντιτύπων και παγκόσμια απήχηση σε περισσότερες από 70 χώρες.

Παράλληλα, η ισχυρή ψηφιακή του παρουσία προσελκύει πάνω από 1,2 εκατ. χρήστες μηνιαίως και περισσότερους από 12 εκατ. επισκέπτες ετησίως, ενώ το αναγνωστικό του κοινό χαρακτηρίζεται από υψηλό εισοδηματικό προφίλ, με μέσο ετήσιο εισόδημα £106.000, και ετήσια ταξιδιωτική δαπάνη £12.000.