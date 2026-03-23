ΤτΕ:-Στο-3,1%-ο-πληθωρισμός-το-2026,-πτώση-στο-2,3%-έως-το-2028

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας

Στο 3,1% αναμένεται να αυξηθεί ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) το 2026 από 2,9% το 2025, σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Όπως αναφέρει η έκθεση, η πρόβλεψη αυτή αντανακλά τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και την επιμονή του πληθωρισμού στις υπηρεσίες, κυρίως λόγω αναμενόμενων αυξήσεων στους μισθούς και τα ενοίκια, καθώς και των πιέσεων από την ισχυρή τουριστική ζήτηση.

Ωστόσο, το 2027 προβλέπεται να μειωθεί στο 2,4%, ενώ το 2028 να διαμορφωθεί στο 2,3%, καθώς θα αποκλιμακωθεί σταδιακά κατά την υπόλοιπη περίοδο των προβλέψεων, κυρίως λόγω της εκτιμώμενης υποχώρησης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στην ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί στο 2,8%, αντανακλώντας την έντονη άνοδο των τιμών ενεργειακών προϊόντων, και να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2027. Ωστόσο, λόγω της ενσωμάτωσης των επιπτώσεων του ETS2, προβλέπεται να ενισχυθεί εκ νέου στο 4,6% το 2028.

Ο δομικός πληθωρισμός (HICP χωρίς ενέργεια και τρόφιμα) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,0% το 2026, καθώς ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει έντονη ανθεκτικότητα. Αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,4% έως το 2027 και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο και το 2028.

Στο 2,6% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη το 2026

Αντίστοιχα για την Ευρωζώνη, ο HICP το 2026 θα ανέλθει στο 2,6%, και θα πέσει στο 2% το 2027, σημειώνοντας στη συνέχεια μικρή άνοδο στο 2,1% το 2028. Ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και τρόφιμα), θα καταγραφεί στο 2,3% το 2026, στο 2,2% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Όπως σημειώνεται στο Inflation Monitor, τον τελευταίο μήνα, η έκρηξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε έντονη άνοδο των τιμών ενέργειας και σε αναθεώρηση προς τα πάνω των προσδοκιών της αγοράς για τον πληθωρισμό τόσο στην ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ, για αυτό και οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τον πληθωρισμό (Μάρτιος 2026) καταδεικνύουν σημαντικές αυξήσεις για την ευρωζώνη και την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι οι προβλέψεις υπόκεινται σε ισχυρούς ανοδικούς κινδύνους, καθώς η επίδραση του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την έντασή του.