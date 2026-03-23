ΧΑ:-Στις-2050-η-εγγύτερη-στήριξη-του-ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,60% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2064,77 μονάδες (στο -3,18% ο ΓΔ & στο – 3,72% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο -2,64% ο ΓΔ & στο -2,91% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 491,4 εκ. ευρώ (τα €270 εκ. στις δημοπρασίες).

Οι αγοραστές οδήγησαν στο ξεκίνημα το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2112 μονάδων για να ακολουθήσει μεταβλητότητα ως τις 4μμ οπότε οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε ως τις δημοπρασίες που περιλάμβαναν και rebalancing.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,683% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν υπό τις προσδοκίες επερχόμενων αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ λόγω πληθωριστικών πιέσεων.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,29%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-3,58%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (-2,53%), ο ΟΤΕ (-1,26%), η Cenergy (-2,23) και η Helleniq Energy (-1,29%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Crediabank (+12,18%), η ΔΕΗ (+2,41%), η Lamda (+2,86%), o Titan (+1,93%), η Metlen (+2,49%) και η Αβαξ (+1,99%).

Απολογιστικά, 46 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 57 εκείνων που υποχώρησαν.

Στα νέα της ημέρας, η Motor Oil και η Austrian Card ανακοινώνουν σήμερα τα ετήσια αποτελέσματά τους, ενώ η Jumbo αποκόπτει έκτακτη χρηματική διανομή €0,50/μετχ. Την Τρίτη (24/3) ακολουθούν τα ετήσια αποτελέσματα του ΔΑΑ και η έκδοση 6μηνων έντοκων γραμματίων.

Πάντως, η Κύκλος Χρηματιστηριακή παρατηρεί πως η χαμηλή ορατότητα και η κλιμάκωση των ενεργειακών χτυπημάτων στη Μ. Ανατολή δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδος, με τις 2050 μονάδες να συνεχίζουν να αποτελούν την εγγύτερη στήριξη για το ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

Scope Ratings: καμία αλλαγή στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας με διατήρηση του BBB και θετικό outlook. Ισχυρά τα δημόσια οικονομικά, ευάλωτη στα εξωτερικά σοκ η οικονομία, επίμονη πρόκληση το υψηλό χρέος.

ΤτΕ: Στο 1,9% «κόβει» την πρόβλεψη για την ελληνική ανάπτυξη μετά και τις τελευταίες εκτιμήσεις της ΕΚΤ, από 2,1% προηγουμένως.

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο 2026 σε ετήσια βάση.

ΟΠΑΠ: η J.P. Morgan εστιάζει στον επικείμενο μετασχηματισμό μέσω της συγχώνευσης με την Allwyn, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου, ενώ η τιμή-στόχος στα 23,50 ευρώ.

ΔΕΗ: το πιο «καθαρό» growth story της ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία εκτελεί το στρατηγικό της πλάνο με πειθαρχία και προβλεψιμότητα κατά τη J.P.Morgan. Η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 21 ευρώ. Τιμή-στόχος τα €25,4 και σύσταση «αγορά» και από την Axia-Alpha Finance.

ΕΧΑΕ: Στο 74,22% αυξήθηκε το ποσοστό της Euronext, με 12,7637% στην ΕΥΔΑΠ η ΓΕΚ Τέρνα.

Δομική Κρήτης: Έργο 15,5 εκατ. ευρώ από την ΕΥΔΑΠ.

Austrian Card: Νέα επέκταση στις ΗΠΑ. Το νέο κέντρο προσωποποίησης, επένδυση $2 εκ. αναμένεται να διπλασιάσει τη συνολική ετήσια παραγωγική ικανότητα του Ομίλου στις ΗΠΑ.

Μοτοδυναμική, 2025: με Κ.Ε. €214,7 εκ. (+9,5%), EBIDTA €31 εκ.( +6,4%), Κέρδη μ.φ. 9,5 εκ. (-2,4%). Μέρισμα €0,14/μετχ. (5,8%).

Αποτελέσματα εισηγμένων: επί 37 δημοσιευθέντων ισολογισμών, στο +4% ο Κ.Ε., στο +12% το EBIDTA, στο +17% τα καθαρά κέρδη.