Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαρύ sell-off στο άνοιγμα – Κάτω από τις 2.020 μονάδες ο ΓΔ με φόντο το τελεσίγραφο Τραμπ

Σφοδρές πιέσεις δέχεται ο Γενικός Δείκτης στο ξεκίνημα της εβδομάδας, βυθιζόμενος στις 2.011,77 μονάδες (–53,00 μον. / –2,57%) στις 10:53, σε κλίμα εκτεταμένου risk-off που σαρώνει τις ευρωπαϊκές αγορές. Ο FTSE Large Cap υποχωρεί στις 5.090,33 μονάδες (–2,67%), ενώ ο Δείκτης Τραπεζικού Τομέα (ΔΤΡ) καταγράφει απώλειες –2,98% στις 2.160,84 μονάδες, αντανακλώντας τη νευρικότητα των επενδυτών. Ο τζίρος διαμορφώνεται στα 25,97 εκατ. ευρώ ως ώρα 10:53, ενδεικτικός ενεργού ρευστοποίησης ήδη από τα πρώτα λεπτά.

Γεωπολιτικό πλαίσιο: Αντίστροφη μέτρηση για τα Στενά του Ορμούζ

Η κύρια αιτία της πτώσης εδράζεται στην κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε το Σάββατο ότι θα «αφανίσει» τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών. Το τελεσίγραφο εκπνέει αύριο Τρίτη, ενώ σήμερα το πρωί αναφέρθηκαν νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη. Η Τεχεράνη πρότεινε μερικό άνοιγμα των Στενών σε «ουδέτερα» πλοία, κίνηση που δεν ικανοποίησε τις αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το Brent πάνω από τα 113 δολάρια, τροφοδοτώντας ανησυχίες για πληθωρισμό και περιορίζοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο εύρος 3,50%–3,75% στη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος δήλωσε σήμερα ότι η Τράπεζα είναι «σε ετοιμότητα να αντιδράσει» σε ενδεχόμενη εκτίναξη του πληθωρισμού λόγω ενέργειας.

Ευρώπη & Wall Street: Καθολικό κόκκινο

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε 1,6% λίγο μετά τις 08:00 ώρα Λονδίνου, με όλους τους δείκτες σε αρνητικό έδαφος: DAX –1,9%, CAC 40 –1,4%, FTSE 100 –1,4%, FTSE MIB –1,6%.

Στη Wall Street, η προηγούμενη Παρασκευή ήταν καταστροφική: ο S&P 500 έκλεισε στις 6.506,48 μονάδες (–1,51%), ο Nasdaq Composite στις 21.647,61 (–2,01%) και ο Dow Jones στις 45.577,47 (–0,96%), με τον Russell 2000 να εισέρχεται σε correction territory. Τα futures των αμερικανικών δεικτών κινούνταν πτωτικά και το βράδυ της Κυριακής. Πρόκειται πλέον για την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών στη Wall Street.

Εικόνα στις μετοχές: Πανικός σε όλο το ταμπλό

Κανένας τίτλος δεν ξεφεύγει από τις πιέσεις. Οι τράπεζες, που αποτελούσαν «crowded trade» στα ξένα χαρτοφυλάκια, δέχονται βαρύ χτύπημα: Eurobank –3,31% (3,212€), Alpha Bank –3,04% (2,996€), Πειραιώς –2,69% (6,666€), Εθνική –2,50% (12,285€). Ο ΔΤΡ πλησιάζει τα χαμηλά τετραμήνου, αντικατοπτρίζοντας τη φυγή κεφαλαίων από τον κλάδο.

Στους μεγαλύτερους χαμένους ξεχωρίζουν: Credia –5,71%, Βιοχάλκο –5,12%, ΕΛΧΑ –5,00%, ΕΛΠΕ –4,81%, Τιτάν –3,90%, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ –3,62%, CENER –3,31%, BOCHGR –3,28%. Ακόμη και οι ενεργειακοί τίτλοι (Motor Oil –2,40%, ΔΕΗ –2,13%), που θεωρητικά ωφελούνται από τις τιμές πετρελαίου, συμπαρασύρονται από τη γενική ρευστοποίηση. Μοναδικός «αντιστάτης» η Προντέα στο μηδέν (5,60€).

Τεχνική εικόνα

Η πτώση του ΓΔ κάτω από τις 2.020 μονάδες σηματοδοτεί σημαντική τεχνική επιδείνωση. Ο δείκτης βρίσκεται πλέον αποφασιστικά κάτω από τον Κινητό Μέσο Όρο 200 ημερών (ΚΜΟ200), ο οποίος τοποθετείται περί τις 2.080–2.100 μονάδες, γεγονός που ενεργοποιεί πτωτικά σήματα σε αλγοριθμικά μοντέλα. Η απόσταση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά Φεβρουαρίου (περιοχή 2.200+) φτάνει πλέον τις 9–10%, τοποθετώντας τον ΓΔ στο κατώφλι correction territory.

Η πρώτη ζώνη στήριξης εντοπίζεται στις 2.000 μονάδες — ψυχολογικό επίπεδο με ιστορική βαρύτητα. Η διάσπασή του θα ανοίξει χώρο προς τις 1.960–1.970 μονάδες, όπου βρίσκονται τα χαμηλά Νοεμβρίου 2025. Αντιστάσεις τοποθετούνται στις 2.060 μονάδες (πρόσφατο κλείσιμο Παρασκευής) και στις 2.080–2.100 (ΚΜΟ200).

Ο RSI(14) σε ημερήσιο γράφημα κινείται στη ζώνη υπερπώλησης (κοντά στις 30 μονάδες), ενδεικτικό ότι η αγορά τεχνικά «φωνάζει» για αντίδραση — αλλά σε γεωπολιτικά κρισιμία περιβάλλοντα, η υπερπώληση μπορεί να παραμείνει για εβδομάδες χωρίς ουσιαστικό rebound.

Ο FTSE Large Cap, στις 5.090 μονάδες, βρίσκεται σε χαμηλά πολλών μηνών, ενώ ο ΔΤΡ κοντά στις 2.160 δοκιμάζει κρίσιμες στηρίξεις. Η αρνητική κλίση σε όλους τους δείκτες επιβεβαιώνει πτωτική τάση βραχυπρόθεσμα, με μόνη ελπίδα αντιστροφής μια πειστική γεωπολιτική αποκλιμάκωση.

Διεθνές φόντο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραμένει ο μοναδικός driver των αγορών. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 112,19 δολάρια/βαρέλι (+3,26%), ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) στα 98,32 δολάρια (+2,27%), μετά τη δήλωση force majeure του Ιράκ σε όλα τα πεδία που λειτουργούν ξένες εταιρείες και τα χτυπήματα σε δύο διυλιστήρια στο Κουβέιτ.

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι αυξημένες τιμές πετρελαίου εξασθενίζουν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στο εγγύς μέλλον. Παράλληλα, στην Ευρώπη, hawkish σήματα αξιωματούχων της ΕΚΤ ώθησαν τους traders να τιμολογήσουν δύο αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026, ανατρέποντας πλήρως τις προσδοκίες χαλάρωσης που υπήρχαν στις αρχές του έτους.

Γνώμες ειδικών

Η JP Morgan υποβάθμισε πρόσφατα τις ελληνικές μετοχές από overweight σε neutral, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές δεν αποζημιώνονται πλέον επαρκώς για το ρίσκο που αναλαμβάνουν, με τις ελληνικές τράπεζες να αποτελούν «crowded trade» ευάλωτο σε απότομες εκροές. Σε αρνητικά σενάρια, ο οίκος δεν αποκλείει εκτίναξη του πετρελαίου προς τα 125–150 δολάρια.

Η Eurobank Equities (ομάδα Σταμάτη Δραζιώτη) δημοσίευσε «Energy Shock Playbook», εκτιμώντας ότι η πτώση 7% του ΓΔ από τα υψηλά είναι περισσότερο τεχνική παρά θεμελιώδης, και ανοίγει ευκαιρίες σταδιακής επανατοποθέτησης σε περίπτωση αποκλιμάκωσης. Ως μεγαλύτερους ωφελημένους αναγνωρίζει τα διυλιστήρια (HelleniQ, Motor Oil), τη ΔΕΗ και τη Metlen, ενώ η Aegean και οι εταιρείες τουρισμού δέχονται τις εντονότερες πιέσεις.

Χρηματιστηριακές πηγές περιγράφουν ένα περιβάλλον «χωρίς πυξίδα», όπου η έλλειψη ορατότητας οδηγεί σε αμυντική στάση, τονίζοντας ότι «δεν είναι περίοδος για επιθετικά στοιχήματα».

Προοπτική

Η συνεδρίαση αναμένεται δύσκολη, με τα βλέμματα στραμμένα στην εξέλιξη του τελεσιγράφου Τραμπ και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης. Στις 10:30 αναμένονται εξαγγελίες Μητσοτάκη για μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους. Ψυχολογικά κρίσιμο το επίπεδο των 2.000 μονάδων — η διατήρησή του θα σηματοδοτήσει αντοχή, ενώ η διάσπασή του μπορεί να πυροδοτήσει νέο γύρο ρευστοποιήσεων.

Αναλυτικό σχόλιο κλεισίματος ακολουθεί μετά τη λήξη της συνεδρίασης.