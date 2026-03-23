Χρηματιστήριο: Η μεγαλύτερη αντιστροφή της χρονιάς — Πως ο Τραμπ «εκτίναξε» τους δείκτες

Η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 θα μείνει στα χρονικά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως μία από τις πιο δραματικές ημέρες της χρονιάς: ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε τη συνεδρίαση με καθοδική πορεία άνω του 3%, για να εκτελέσει σχεδόν στιγμιαία πλήρη αντιστροφή μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αναστολή 5 ημερών των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Τελικώς, ο ΓΔ έκλεισε στις 2.101,57 μονάδες, ενισχυμένος κατά 36,8 μονάδες (+1,78%), με τζίρο 314,44 εκατ. ευρώ.

Δείκτες κλεισίματος — 23 Μαρτίου 2026

Δείκτης Κλείσιμο Ημερ.% Εβδ.% YTD% Σχόλιο Γενικός Δείκτης 2.101,57 +1,78% -1,55% −1,06% Εντυπωσιακή V-αντιστροφή λόγω Τραμπ FTSE Large Cap 5.332,52 +1,96% −1,32% −0,91% Κέρδη κυρίως στις τράπεζες ΔΤΡ 2.303,07 +3,41% −2,91% −1,44% Alpha: +5,34% — Πρωταθλήτρια FTSE Financial Sector 10.772,76 +3,39% −2,85% −1,37% Δυνατή ανάκαμψη χρηματοοικονομικών

Σημείωση: Τα ποσοστά εβδομαδιαίας και YTD μεταβολής υπολογίζονται βάσει της αρχικής βάσης (ΓΔ κλεισίματος Παρ. 20/3: 2.064,77 μον.). Το εβδομαδιαίο αποτέλεσμα θα οριστικοποιηθεί μόλις κλείσει η εβδομάδα.

Η πορεία της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση ξεκίνησε υπό πίεση: λίγο μετά το άνοιγμα, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε να χάνει πάνω από 3% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.064,77 μον.), γλιστρώντας κάτω από τα 2.000 μονάδες και αντανακλώντας την ευρύτερη αρνητική ατμόσφαιρα στις διεθνείς αγορές. Η αναμονή κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με φόντο τις απειλές για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, διατηρούσε τους επενδυτές σε αμυντική στάση.

Η ριζική αλλαγή ήρθε περί τα μέσα Δευτέρας: λίγο πριν από τη 1 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social ότι ΗΠΑ και Ιράν διεξήγαγαν «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες για «πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση των εχθροπραξιών», αναστέλλοντας για 5 ημέρες κάθε στρατιωτική επιχείρηση κατά ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Η αντίδραση του ταμπλό ήταν αστραπιαία: ο ΓΔ ανέκαμψε σχεδόν κάθετα, φτάνοντας intraday υψηλό κοντά στις 2.135 μονάδες πριν κλείσει στις 2.101,57 μον. Το ημερήσιο εύρος διαπραγμάτευσης κινήθηκε σε εκτόπισμα πάνω από 130 μονάδων — ένα από τα μεγαλύτερα της ιστορίας του ΓΔ σε μία μέρα.

Εικόνα στις μετοχές

Πρωταθλήτρια μεταξύ των συστημικών τραπεζών αναδείχθηκε η Alpha Bank, με άνοδο +5,34% στα 3,255 ευρώ, απογειούμενη μαζί με τον τραπεζικό κλάδο που κατέγραψε τις ισχυρότερες κινήσεις. Ακολούθησαν η Πειραιώς με +3,65% (7,10 €), η Εθνική Τράπεζα με +3,37% (13,025 €) και η Eurobank με +3,07% (3,424 €).

Εκτός τραπεζικού κλάδου, η Γεκτέρνα απoτέλεσε θετική έκπληξη με άνοδο +4,27% (35,16 €), η Βιολύτ κινήθηκε +4,91% στα 0,898 ευρώ, ενώ η Optima Bank ενισχύθηκε +3,64% στα 8,54 ευρώ. Η Κεντρική Ενέργεια (Cener) ανέβηκε +2,29%, η ΔΑΑ +2,85% και η Coca-Cola HBC +2,06% (ΕΕΕ). Η ΔΕΗ ακολούθησε με +0,98% και η Metlen (MTLN) με +1,52%.

Στην αρνητική πλευρά, ξεχώρισε η Motor Oil (ΜΟΗ) με πτώση −3,63% (37,70 €), αντανακλώντας τη μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Η ΕΛΠΕτ (Ελληνικά Πετρέλαια) υποχώρησε −2,91% (9,69 €), ενώ η Μπελα κατέγραψε −2,44% (22,42 €) και η ΕΛΧ.Α. −1,29% (3,455 €).

Ειδική μνεία αξίζει η Credia Bank, η οποία έκλεισε με πτώση −4,00% (1,344 €). Η κίνηση αυτή θα αναλύθει σε ξεχωριστό αρθρο.

Τεχνική εικόνα

Γενικός Δείκτης — σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Το κλείσιμο στις 2.101,57 μονάδες επαναφέρει τον ΓΔ εντός μιας ζώνης τεχνικής σημασίας, αλλά το ερώτημα είναι εάν η σημερινή αντιστροφή έχει «σώμα» ή αποτελεί ευκαιριακή κίνηση που τροφοδοτήθηκε αποκλειστικά από εξωγενείς παράγοντες.

Ο κινητός μέσος 200 ημερών (ΚΜΟ 200) βρίσκεται στην περιοχή των 2.050–2.080 μονάδων, επίπεδο που λειτούργησε ως θεμέλιο υποστήριξης τις τελευταίες εβδομάδες. Το γεγονός ότι ο ΓΔ παρέμεινε κάτω από αυτό στα χαμηλά της σημερινής συνεδρίασης (περί τις 2.000 μον.) και εν συνεχεία το ανέκτησε με δύναμη, αποτελεί θετικό σήμα για τη δομή της αγοράς.

Η αντίσταση άμεσης σημασίας εντοπίζεται στις 2.135 μονάδες — το σημερινό ενδοσυνεδριακό υψηλό — και λίγο πιο πάνω στις 2.150–2.165 μον., όπου εδράζεται μια πιο σταθερή ζώνη απορρόφησης. Εάν η αγορά ξεπεράσει αυτά τα επίπεδα με επάρκεια τζίρου, ο επόμενος στόχος ανόδου τοποθετείται στις 2.200 μονάδες, μια ζώνη ψυχολογικής βαρύτητας.

Η υποστήριξη εντοπίζεται στις 2.064–2.065 μονάδες (κλείσιμο Παρασκευής), και στη συνέχεια στις 2.030 και 2.000 μον. Υπό κανονικές συνθήκες, η διατήρηση πάνω από τις 2.065 μον. στις επόμενες συνεδριάσεις θα αποτελούσε τεχνική επιβεβαίωση.

Ο RSI (Relative Strength Index) 14 ημερών ανακάμπτει από υπερπουλημένη ζώνη (κάτω από 35 εντός της εβδομάδας) και κατευθύνεται προς ουδέτερη περιοχή. Αυτό υποδηλώνει ότι το ανοδικό δυναμικό δεν έχει εξαντληθεί τεχνικά, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι το γεωπολιτικό πλαίσιο παραμένει σε αποκλιμάκωση.

Το σήμα MACD παραμένει σε αρνητικό έδαφος, αλλά η σημερινή ισχυρή ημερήσια μεταβολή μπορεί να δρομολογήσει αντιστροφή του ιστογράμματος εάν η δυναμική διατηρηθεί. Συνολικά, η τεχνική εικόνα χαρακτηρίζεται ως «προσεκτικά βελτιούμενη» με ουσιώδη επιφύλαξη: η βιωσιμότητα της ανόδου εξαρτάται από τη σταθεροποίηση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

ΔΤΡ — Ισχυρή τεχνική ανάκαμψη

Ο τραπεζικός δείκτης, πλέον στις 2.303,07 μονάδες (+3,41%), επιστρέφει από τα χαμηλά των τελευταίων εβδομάδων, αλλά παραμένει σε αρνητικό έδαφος σε εβδομαδιαία βάση (−2,91%). Η τεχνική εικόνα του ΔΤΡ εμφανίζει αρκετά «βήματα προς τα εμπρός» σε σχέση με τις αλλεπάλληλες πιέσεις των τριών τελευταίων εβδομάδων. Βασική αντίσταση στις 2.360–2.400 μον., υποστήριξη στις 2.250 μον.

Διεθνές φόντο

Η ανακοίνωση Τραμπ που άλλαξε τα πάντα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονταν σε «εις βάθος, λεπτομερείς και εποικοδομητικές» συνομιλίες για «πλήρη και ολοκληρωτική επίλυση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, έδωσε εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναστείλει για 5 ημέρες κάθε στρατιωτική επιχείρηση κατά ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού και ενεργειακών υποδομών.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, ο Τραμπ ανέφερε ότι Ιράν και ΗΠΑ έχουν ήδη «σημαντικά σημεία συμφωνίας», ενώ τόνισε ότι η Τεχεράνη «είναι αυτή που τηλεφώνησε πρώτη». Κεντρικός στόχος παραμένει η αποτροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο Φαρς αμφισβήτησε την ύπαρξη άμεσων επαφών, εισάγοντας ένα στοιχείο αβεβαιότητας.

Ευρώπη — από −2% σε +1,4% μέσα σε ώρες

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ξεκίνησε τη συνεδρίαση σχεδόν 2% χαμηλότερα, υπό το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των ανησυχιών για τις ενεργειακές τιμές. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ανέκαμψε και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη άνω του 1,4%. Πρωτοπόρος κλάδος αποδείχθηκε ο τουρισμός–αναψυχή (+2,8%), ενώ κέρδισαν έδαφος ο τραπεζικός και βασικός βιομηχανικός κλάδος. Ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη άνω του 1%, ακολουθώντας το θετικό κλίμα, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε κοντά στα +0,9%.

Wall Street — ισχυρό rebound

Στις ΗΠΑ, οι αγορές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στις εξαγγελίες Τραμπ: ο S&P 500 ανέβηκε +2,2%, o Dow Jones κέρδισε +2,3% (πάνω από 1.000 μονάδες), ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά +2,17%. Ιδιαίτερα θετικές κινήσεις κατέγραψε ο τεχνολογικός κλάδος: μετοχές χαρτοφυλακίων όπως η Nvidia άγγιξαν κέρδη άνω του 1,78%.

Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου WTI κατέρρευσε κατά 11%, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 8%, αντανακλώντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ. Ο χρυσός κινήθηκε αρνητικά (−1% περίπου), ενώ το δολάριο αποδυναμώθηκε έναντι του ευρώ. Οι αποδόσεις του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησαν επίσης, σηματοδοτώντας μετακίνηση κεφαλαίων από ασφαλή καταφύγια σε μετοχές.

Η Fed παραμένει σε φάση αναμονής

Σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατηρεί σε στάση αναμονής τα επιτόκια. Η αβεβαιότητα γύρω από την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό είχε ήδη παγώσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων κατά το α’ εξάμηνο του 2026, ενώ οι χρηματαγορές αξιολογούν πλέον ξανά το σενάριο χαλάρωσης με κεντρικό ορίζοντα το δ’ τρίμηνο του 2026, εφόσον η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν αποδειχθεί σταθερή. Εντός της Ευρώπης, η Goldman Sachs είχε προεξοφλήσει δύο αυξήσεις επιτοκίων ΕΚΤ στο α’ εξάμηνο 2026 — εκτίμηση που παραμένει σε εξέταση μετά τις εξελίξεις.

Γνώμες ειδικών

Αναλυτές και παράγοντες της αγοράς που παρακολούθησαν τη σημερινή εντυπωσιακή αντιστροφή συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας που θα καθορίσει την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών τις επόμενες ημέρες. Χαρακτηριστική ήταν η εκτίμηση που διατυπώθηκε σε αναφορές του τύπου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: «Δεν είναι περίοδος για επιθετικά στοιχήματα» — με την πλειονότητα των θεσμικών χαρτοφυλακίων να επιλέγει εκ νέου στάση αναμονής.

Σε επίπεδο εισηγμένων εταιρειών, αναλυτές εστιάζουν στον συνδυασμό αυξημένου κόστους παραγωγής και ενδεχόμενης υποχώρησης ζήτησης ως τη βασική αδυναμία. «Μιλάμε για διπλή πίεση στα περιθώρια», σχολίασε αναλυτής της αγοράς, σε μια επιγραμματική διάγνωση που συνοψίζει την ανησυχία για τα εταιρικά αποτελέσματα εάν η αβεβαιότητα παραταθεί.

Ο Γιώργος Μανέττας, αναλυτής που παρακολουθεί στενά την εγχώρια αγορά, είχε επισημάνει νωρίς το πρωί ότι «η διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης καθορίζει τις κινήσεις των επενδυτών» και ότι «το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται παράλληλα με τις διεθνείς αγορές» — πρόβλεψη που επαληθεύτηκε πλήρως από τη σημερινή δραματική ημέρα. Η Αλεξάνδρα Τόμπρα, από την πλευρά της, είχε επισημάνει ότι «η επενδυτική ψυχολογία παραμένει επιβαρυμένη», τονίζοντας ότι η μεταβλητότητα αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό.

Παρόλα αυτά, αρκετοί ειδικοί διακρίνουν λεπτές ευκαιρίες: τραπεζικές μετοχές με βελτιωμένα θεμελιώδη στοιχεία και αποτιμήσεις που — ακόμη και μετά τη διόρθωση — παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομόλογους. Ωστόσο, η γενική σύσταση είναι σαφής: χρειάζεται επιβεβαίωση της αποκλιμάκωσης τουλάχιστον για μερικές συνεδριάσεις πριν προχωρήσει κανείς σε νέες τοποθετήσεις.