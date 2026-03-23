allwyn–ΟΠΑΠ:-cash-machine-με-discount-στο-ταμπλό

Η Allwyn εισέρχεται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο μέσω της ενοποίησης με τον ΟΠΑΠ, ως ένας όμιλος με ισχυρές ταμειακές ροές σε πολλαπλές αγορές. Σε επίπεδο Allwyn, το 2025 έκλεισε με Net Revenue 4,11 δισ. ευρώ και Adjusted EBITDA 1,58 δισ. ευρώ, με περιθώριο κοντά στο 38,5% και καθαρά κέρδη 509 εκατ. ευρώ.

Το βάρος μετακινείται σταθερά προς το digital (37% συμμετοχή), κάτι που βελτιώνει το operating leverage. Στην πλευρά του ΟΠΑΠ, η δραστηριότητα διατηρεί υψηλή ποιότητα κερδοφορίας, με μικτά έσοδα παιγνίων στα 2,41 δισ. ευρώ, EBITDA περίπου 830 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη κοντά στα 490 εκατ. ευρώ.

Αν τα μεγέθη ιδωθούν σε ενιαία βάση, το νέο σχήμα κινείται σε ετησιοποιημένο ρυθμό EBITDA περίπου 2,4 δισ. ευρώ, με χαμηλή καθαρή μόχλευση και υψηλή μετατροπή EBITDA σε ταμειακές ροές.

Η αρχή συνοδεύεται και από άμεση απόδοση για τους μετόχους, με διανομή 0,80 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε περίπου 5,6%. Με αποτίμηση κοντά στα 11,36 δισ. ευρώ, το implied πολλαπλάσιο κινείται σε επίπεδα που αφήνουν περιθώριο ανατιμολόγησης, εφόσον επιβεβαιωθεί η διατηρησιμότητα των περιθωρίων και η περαιτέρω διείσδυση του online.

Η αγορά αδικαιολογήτως έχει αφαιρέσει από τον Οκτώβριο, που ανακοινώθηκε το deal, ένα ποσοστό της τάξης του -32% στη μετοχική αξία. Διαγραμματικά, η μετοχή έχει φτάσει πλέον στο σκληρό επίπεδο στήριξης των 14,20 με 14,00 ευρώ του 2022.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

March 23, 2026