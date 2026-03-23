Austriacard: Προσαρμοσμένο EBITDA 51,8 εκατ. ευρώ το 2025 – Μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή

Ενοποιημένα έσοδα στα 360,2 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA στα 51,8 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Austriacard για το 2025.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το συμβούλιο διοίκησης θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων (22 Ιουνίου 2026) τη διανομή μερίσματος ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ενοποιημένα Έσοδα στα €360,2εκ (μείωση 8% έναντι του 2024), αρνητικά επηρεασμένα από την εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία καθώς και από τη δυσμενή βάση σύγκρισης του 2024 λόγω πωλήσεων μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη, παράγοντες που είχαν καταγραφεί στα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025. Οι λύσεις Digital Technologies, Document Lifecycle Management και Ταυτοποίησης (Identity) διατήρησαν σταθερή τροχιά αύξησης των εσόδων, επιβεβαιώνοντας τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη στρατηγική μας για γεωγραφική επέκταση και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς. Τα έσοδα του Δ’ Τριμήνου 2025 αυξήθηκαν 10% έναντι του Δ’ Τριμήνου 2024 στα €97,7εκ, αναδεικνύοντας τη σημαντική βελτίωση που επιτεύχθηκε στο Β’ Εξάμηνο 2025 σε όλους τους τομείς του Ομίλου.

▪ Το Β’ Εξάμηνο 2025, ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική επιστροφή στην ανάπτυξη, με τα έσοδα να αυξάνονται 20% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2025, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις προαναφερθείσες προκλήσεις του Α’ Εξαμήνου. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης αποτέλεσαν η επιταχυνόμενη υλοποίηση των συμβασιοποιημένων έργων ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, η υλοποίηση σύνθετων έργων εκτύπωσης εγγράφων ασφαλείας (security printing) για τη δημόσια διοίκηση σε αγορές της Αφρικής, οι λύσεις πληρωμών στις αγορές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι προγραμματισμένες ανανεώσεις καρτών πληρωμών στο γεωγραφικό τομέα CEE καθώς και οι λύσεις ταυτοποίησης (Identity) στο γεωγραφικό τομέα MEA.

▪ Προσαρμοσμένο EBITDA στα €51,8εκ (μείωση 7% έναντι του 2024, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διοίκησης, όπως διατυπώθηκαν στα αποτελέσματα Εξαμήνου 2025), καθώς οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους και η ευνοϊκότερη διάρθρωση των εσόδων προς υπηρεσίες και λύσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους αντιστάθμισαν στο μεγαλύτερο μέρος την προαναφερθείσα μείωση των εσόδων, υποστηρίζοντας τη διεύρυνση του περιθωρίου προσαρμοσμένου EBITDA στο 14,4%. Ο Όμιλος κατέγραψε στο Β’ Εξάμηνο 2025 σημαντική ανάπτυξη έναντι του Α’ Εξαμήνου 2025 (+69%) και ουσιαστική βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 (+23%), επιβεβαιώνοντας την τροχιά ανάκαμψης που είχε επισημανθεί από τη Διοίκηση στα αποτελέσματα του Β’ και Γ’ Τριμήνου. Η βελτίωση οφείλεται στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμβασιοποιημένων έργων, στα μέτρα βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους καθώς και στην πρόοδο ενίσχυσης της σύνθεσης των εσόδων προς υπηρεσίες και λύσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

▪ Καθαρά Κέρδη στα €16,2εκ (έναντι €19,2εκ το 2024), καθώς η μείωση στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (-7% έναντι του 2024) αντιστάθμισε οριακά την προαναφερθείσα μείωση στα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου και την αύξηση των αποσβέσεων (+8% έναντι του 2024).

▪ Ισχυρή παραγωγή λειτουργικών ταμειακών ροών στα €39,7εκ (+17% έναντι του 2024), ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης του κεφαλαίου κίνησης καθώς και της πειθαρχημένης στρατηγικής για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ταμειακών ροών. Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF) (Λειτουργικές ταμειακές ροές μείον κεφαλαιουχικές δαπάνες CAPEX) στα €22,5εκ, αύξηση 60% έναντι του 2024, με την απόδοση FCF επί της τρέχουσας τιμής της μετοχής να διαμορφώνεται σε 9%.

▪ Μόχλευση του Ομίλου (1,6 φορές) βελτιώθηκε έναντι του 2024 (1,7 φορές), ενώ διατηρήθηκε στο κάτω εύρος του μεσοπρόθεσμου στόχου (1,5-2 φορές). Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου στα €81,6εκ (έναντι €95,6εκ το 2024).

▪ Προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2025: το Συμβούλιο Διοίκησης θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων (22 Ιουνίου 2026) τη διανομή μερίσματος ποσού €0,10 ανά μετοχή.

▪ Προοπτικές 2026: η Διοίκηση αναμένει επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης το 2026, παρά το ασταθές μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Η Διοίκηση στοχεύει σε υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης στα Έσοδα του Ομίλου το 2026, υποστηριζόμενο από (α) Digital Technologies, λόγω των υπόλοιπων συμβασιοποιημένων, μεγάλης κλίμακας, έργων ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα καθώς και της διάθεσης της υπηρεσίας Card-as-a-Service (CaaS) και της ιδιόκτητης πλατφόρμας GaiaB™, (β) λύσεις Πληρωμών & Ταυτοποίησης (Payment & Identity), λόγω της συνεχιζόμενης ισχυρής ανάπτυξης στον κλάδο Fintech/neobanks (ΗΠΑ και Δυτική Ευρώπη) καθώς και του χαρτοφυλακίου έργων ολοκληρωμένων λύσεων Ταυτοποίησης Πολιτών (Citizen Identity) στο γεωγραφικό τομέα ΜΕΑ. Η Διοίκηση στοχεύει σε διεύρυνση του περιθωρίου προσαρμοσμένου EBITDA του Ομίλου το 2026, λόγω της προόδου στην ενίσχυση της διάρθωσης των εσόδων προς υπηρεσίες και λύσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους καθώς και των μέτρων βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Μανώλης Κόντος, δήλωσε:

«Το 2025 αντιμετωπίσαμε σειρά προκλήσεων, ωστόσο παραμείναμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, σημειώνοντας ουσιαστική πρόοδο στην ανάπτυξη λύσεων που διαμορφώνουν το αναπτυξιακό μας υπόβαθρο για τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν ασθενέστερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω κυκλικών και μακροοικονομικών παραγόντων που επηρέασαν την αγορά καρτών πληρωμών στην Τουρκία. Ωστόσο, οι ισχυρές επιδόσεις μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 ανέδειξαν την ανθεκτικότητα του Ομίλου. Οι λύσεις Document Lifecycle Management και Digital Technologies κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη, ανταποκρινόμενες επιτυχώς στις εν λόγω προκλήσεις. Συνεπώς, τα έσοδά μας αυξήθηκαν κατά 20% και το EBITDA κατά 69% στο δεύτερο εξάμηνο του έτους σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο.

Η στρατηγική μας εστιάζεται στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ολοκληρωμένων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για επιχειρήσεις, παρέχοντας πλήρη έλεγχο των δεδομένων, είτε σε περιβάλλον on-premise είτε σε υβριδικό cloud. Παράλληλα, στοχεύουμε στη διατήρηση του σημαντικού μεριδίου αγοράς μας στις λύσεις πληρωμών για Fintech και neobanks. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, επενδύουμε στην τεχνολογική αυτονομία και την προστασία δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε βασίζεται σε μια ασφαλή και άρτια ελεγχόμενη υποδομή.

Το 2025, επενδύσαμε το 5% των εσόδων μας, με τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες μας να ανέρχονται σε €17εκ., επίπεδο το οποίο αναμένουμε να διατηρήσουμε στο μέλλον. Η βιωσιμότητα παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, καθώς η ζήτηση για φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις συνεχίζει να αυξάνεται. Υπό αυτό το πρίσμα, σχεδιάζουμε προϊόντα που ενσωματώνουν ασφάλεια, καινοτομία και περιβαλλοντική ευθύνη. Το 2026 θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε σε αγορές που ευθυγραμμίζονται με το στρατηγικό μας όραμα, προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα προχωράμε στις ευρύτερες πρωτοβουλίες μας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η προσέγγιση αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την ταυτότητά μας ως πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων εφαρμοσμένης τεχνολογίας, διασφαλίζοντας ασφάλεια και ευελιξία για το χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρουμε. Αναμένουμε υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης εσόδων, με κινητήρια δύναμη το συμβασιοποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων μας, καθώς και διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους λόγω ευνοϊκής σύνθεσης εσόδων, ιδίως από τις λύσεις Digital Technologies, την υπηρεσία Card-as-a-Service (CaaS) και την ιδιόκτητη πλατφόρμα GaiaB™ Appliance που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ευκαιρίες για εξαγορές θα διαδραματίσουν επίσης ρόλο στην αναπτυξιακή μας στρατηγική, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας και διευρύνοντας το αποτύπωμά μας στην αγορά. Η φιλοδοξία μας να διαμορφώσουμε έναν οργανισμό που ορίζει το αύριο, εμπνέει κάθε πτυχή της δράσης μας – οικοδομώντας εμπιστοσύνη μέσω της συνεχούς τεχνολογικής μας εξέλιξης.»