ella-resorts:-Συμφωνία-χρηματοδότησης-710-εκατ.-ευρώ-από-την-Πειραιώς

H «Ella Resorts», ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση χρηματοδότησης με Ομολογιακό Δάνειο ύψους 710 εκατ., από την Πειραιώς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναλλαγή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την «Ella Resorts», που υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που ενισχύουν τον ελληνικό τουριστικό τομέα και συμβάλλουν στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων αναπτυξιακών έργων, την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, ενώ παράλληλα θα στηρίξει το μακροπρόθεσμο όραμα της Ella Resorts.

Η «Ella Resorts» υλοποιεί σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2029 για την ελληνική και μεσογειακή ξενοδοχειακή αγορά, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της προσήλωση στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στον κλάδο.

Στην «Ella Resorts» έχουν ενταχθεί 8 ξενοδοχειακές μονάδες σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη, και Αθήνα με δυναμικότητα περίπου 3.000 δωματίων. Στόχος, για την εντός Ελλάδος δραστηριότητά της είναι τα 6.000 δωμάτια, ενώ ευρύτερα στη Μεσόγειο τα 10.000 δωμάτια, με προτεραιότητα την επέκταση σε Ιταλία και Ισπανία.

Ο Κωνσταντίνος Σιδερής, CEO των «Ella Resorts», δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης του ομολογιακού δανείου ύψους 710 εκατ. ευρώ αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την Πειραιώς προς την ELLA RESORTS και το στρατηγικό αναπτυξιακό μας πλάνο.

Η συμφωνία αυτή, αναχρηματοδοτεί τον υφιστάμενο δανεισμό κι υποστηρίζει το επενδυτικό μας πρόγραμμα. Μας παρέχει την αναγκαία κεφαλαιακή ευελιξία για να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας σε αγορές όπως την Ιταλία και την Ισπανία που είναι στα άμεσα πλάνα μας και να ενισχύσουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά».

--