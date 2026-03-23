Fuel Pass για καύσιμα, μέσα μεταφοράς, ταξί: Πώς δίνεται η ψηφιακή κάρτα – Τα κριτήρια, η διαδικασία και τα ποσά

Επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με φόντο τον εν εξελίξει πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, επιλέξιμα για το Fuel Pass είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Στόχος είναι η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν από τα μέσα Απριλίου.

Η διαδικασία

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ταξί, ενώ για τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό δύναται να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Τα ποσά