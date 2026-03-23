«grecovery»-με-αστερίσκους:-οι-τράπεζες-θριαμβεύουν,-αλλά-η-ekt-προειδοποιεί-για-κρυφές-βόμβες-στο-χρέος-και-χαμένες-δεκαετίες-στο-βιοτικό-επίπεδο

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη βύθιση στην πιο βαθιά οικονομική κρίση της μεταπολεμικής Ευρώπης, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση που ελάχιστοι θα μπορούσαν να φανταστούν την εποχή που η λέξη Grexit κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα. Τράπεζες που κάποτε στέναζαν κάτω από βουνά κόκκινων δανείων ανακοινώνουν πλέον δισεκατομμυριούχα κέρδη. Εξαγωγές που κάποτε περιορίζονταν στον τουρισμό και τη ναυτιλία διευρύνονται σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Το δημόσιο χρέος, ο μεγάλος εφιάλτης της κρίσης, αποκλιμακώνεται με ταχύτερο ρυθμό από κάθε άλλη πρώην χώρα-προγράμματος.

Σε ένα εκτενές blog post που δημοσιεύτηκε στις 21 Μαρτίου 2026, πέντε στελέχη και ερευνητές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας — οι Martin Bijsterbosch, Diego Moccero, Daphne Momferatou, Marta Rodríguez Vives και Giacomo Pongetti — επιχειρούν μια συνολική αποτίμηση της ελληνικής πορείας. Το συμπέρασμά τους: η ανάκαμψη είναι αληθινή, εντυπωσιακή και πολυεπίπεδη, αλλά η σελίδα δεν έχει γυρίσει πλήρως. Κρίσιμα κληροδοτήματα της κρίσης παραμένουν ανοικτά, και η πλήρης σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο απαιτεί ακόμη μεταρρυθμίσεις βαθιάς τομής.

Τράπεζες: από τη λίστα κινδύνου στη λίστα κερδοφορίας

Η μεταμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα αποτελεί, κατά την ΕΚΤ, μία από τις πιο αξιοσημείωτες ιστορίες ανάκαμψης στη σύγχρονη ευρωπαϊκή τραπεζική. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, οι ελληνικές τράπεζες είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές από κρατικά ομόλογα (PSI), αντιμετώπιζαν εκρηκτική αύξηση κόκκινων δανείων και αιμορραγούσαν καταθέσεις. Σήμερα, η εικόνα είναι ριζικά διαφορετική.

Ο σχεδιασμός Ηρακλής (HAPS) αποτέλεσε τον βασικό μοχλό εξυγίανσης: μέχρι το 2025, οι τράπεζες τιτλοποίησαν και πώλησαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού ύψους περίπου 57 δισ. ευρώ. Η εκκαθάριση αυτή, σε συνδυασμό με ενισχυμένη εποπτεία και ανακεφαλαιοποιήσεις, επέτρεψε στις τράπεζες να ανακτήσουν τη λειτουργική τους ικανότητα.

Τα αποτελέσματα χρήσης 2025 που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2026 επιβεβαιώνουν τη μεταστροφή με εύγλωττα νούμερα. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε κέρδη μετά φόρων 1,3 δισ. ευρώ, με RoTE 15,5% και δείκτη CET1 στο 18,8% — τον υψηλότερο μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ (+10% ετησίως), με τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις να σημειώνουν αύξηση 16%. Η Eurobank εμφάνισε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,41 δισ. ευρώ, δείκτη NPE στο 2,6% (από 2,9% το 2024), κάλυψη NPE 95,2% και δείκτη CET1 στο 15,6%. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη μετόχων 1,07 δισ. ευρώ, εξομαλυμένο RoTE 15,6%, δείκτη NPE μόλις 2,0% και καθαρή πιστωτική επέκταση 4 δισ. ευρώ — αριθμό ρεκόρ. Η Alpha Bank, τέλος, κατέγραψε άλμα 44% στα κέρδη στα 943 εκατ. ευρώ, με RoTE 13,8%, CET1 στο 15% και καθαρή πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις τράπεζες ανακοίνωσαν γενναίες διανομές προς τους μετόχους: η Εθνική στοχεύει σε κορυφαίο payout στον κλάδο, η Alpha Bank αυξάνει τις διανομές στα 519 εκατ. ευρώ (55% των κερδών — τετραπλάσιες σε σχέση με το 2023), ενώ η Πειραιώς ανακοίνωσε διανομή 600 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για εξέλιξη αδιανόητη μέχρι πρόσφατα: τράπεζες που μόλις πριν λίγα χρόνια χρειάζονταν κρατική στήριξη, τώρα επιστρέφουν κεφάλαια στους μετόχους τους.

Η σκοτεινή πλευρά του Ηρακλή: 57 δισ. εκτός τραπεζών

Ωστόσο, η ΕΚΤ εντοπίζει ένα κρίσιμο σημείο που συχνά παραβλέπεται στον θριαμβολογικό αφηγηματικό τόνο: ο καθαρισμός των τραπεζικών ισολογισμών δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους εξαφανίστηκε. Απλώς μετακινήθηκε. Μέχρι τα τέλη του 2024, η συντριπτική πλειονότητα των NPLs είχε περάσει σε ξένα funds μέσω του HAPS και διαχειρίζεται πλέον από εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers). Τα περιουσιακά στοιχεία που εμπλέκονται ισοδυναμούν περίπου με το ένα τρίτο του ελληνικού ΑΕΠ — ένα εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος για οποιαδήποτε οικονομία.

Η επίλυση αυτού του τεράστιου αποθέματος προβληματικών δανείων παραμένει, κατά την ΕΚΤ, μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις. Παρά τη θέσπιση νέου πτωχευτικού πλαισίου και ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμών, η πρόοδος είναι πιο αργή από το αναμενόμενο. Τα θεσμικά και διαρθρωτικά εμπόδια παραμένουν: κενά στο σύστημα πλειστηριασμών, δικαστικές καθυστερήσεις, δυσκολία επικοινωνίας με τους οφειλέτες λόγω ελλιπών στοιχείων. Αποτέλεσμα: νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ανεπίλυτα χρέη παραμένουν αποκλεισμένα από νέα τραπεζική χρηματοδότηση, περιορίζοντας τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναφορά των αναλυτών της ΕΚΤ σε μια κρυφή δημοσιονομική βόμβα: οι κρατικές εγγυήσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του HAPS δημιουργούν ενδεχόμενη υποχρέωση για τα δημόσια οικονομικά. Εάν σημαντικό μέρος αυτών των τιτλοποιημένων δανείων δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, το δημοσιονομικό κόστος θα μπορούσε να είναι ουσιαστικό, ασκώντας πίεση στη βιωσιμότητα του χρέους. Η εμπειρία άλλων χωρών-κρίσης (Ισπανία, Ιρλανδία, Κύπρος) δείχνει ότι, μόλις μεγάλοι όγκοι NPLs μετακινηθούν εκτός τραπεζικού συστήματος, η επίλυσή τους γίνεται μακροχρόνιο πρόγραμμα, χωρίς γρήγορες λύσεις.

Η πίστωση επιστρέφει — ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις

Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εύρημα της ανάλυσης της ΕΚΤ αφορά την πρόσβαση στην πίστωση. Αξιοποιώντας δεδομένα από το AnaCredit — το κεντρικό μητρώο πιστώσεων της ευρωζώνης — οι ερευνητές αποδεικνύουν ότι μέχρι το 2024 η πρόσβαση στην τραπεζική πίστωση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (micro firms) βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2019. Συγκεκριμένα, ενώ το 2019 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν σημαντικό «ποινή» στη χρηματοδότησή τους σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες, μέχρι το 2024 αυτή η ανισότητα είχε εξαλειφθεί σχεδόν πλήρως.

Η βελτίωση αυτή εκτείνεται σε ευρύ φάσμα κλάδων, γεγονός που υποδηλώνει μια πιο ισόρροπη ανάκαμψη. Πίσω από αυτό κρύβονται πολλοί παράγοντες: η ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη, η μείωση του ασφάλιστρου κινδύνου, η ενίσχυση των τραπεζικών ισολογισμών, αλλά και η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία στήριξε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται πλήρως από τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι ελληνικές τράπεζες. Η Εθνική Τράπεζα αναφέρει αύξηση 16% στα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, η Πειραιώς κατέγραψε +300 εκατ. ευρώ πιστωτική επέκταση μόνο στη λιανική, ενώ η Alpha Bank εμφάνισε ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων με 4,2 δισ. ευρώ μόνο στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 — αύξηση 40% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το μεγάλο ερωτηματικό: θα κλείσει ποτέ το χάσμα βιοτικού επιπέδου;

Πέρα από τον τραπεζικό τομέα, η ΕΚΤ θέτει ένα ευρύτερο και ίσως πιο θεμελιώδες ερώτημα: μπορεί η Ελλάδα να κλείσει πραγματικά το χάσμα βιοτικού επιπέδου με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό Νότο και, ιδανικά, με τον μέσο όρο της ευρωζώνης;

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι μέχρι το 2030, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας (σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης) θα φτάσει μόλις κάτω από 70% του μέσου όρου της ευρωζώνης — δηλαδή περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνο κατά την υιοθέτηση του ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη θεαματική ανάκαμψη, δύο ολόκληρες δεκαετίες μέσα στο ευρώ θα έχουν κυρίως σπαταληθεί σε κρίση και ανοικοδόμηση, χωρίς πραγματική σύγκλιση.

Η αλήθεια είναι ότι ο μηχανισμός ανάπτυξης έχει αλλάξει σημαντικά — και αυτό είναι θετικό. Πριν από την κρίση, η ανάπτυξη στηριζόταν κυρίως σε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, ιδιωτική κατανάλωση και κατασκευαστικό boom — παράγοντες που δεν συνέβαλαν στη μακροχρόνια παραγωγικότητα. Σήμερα, οι εξαγωγές ξεπερνούν πλέον το 35% του ΑΕΠ (από 21% πριν την κρίση), οι επιχειρηματικές και υποδομικές επενδύσεις έχουν αυξηθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ η δημόσια επένδυση ενισχύθηκε σημαντικά χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι τα εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ μειώθηκαν μετά το 2015 περίπου στο διπλάσιο σε σχέση με τον μέσο ενωσιακό ρυθμό. Αυτό αντικατοπτρίζει εν μέρει τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων προσαρμογής: απλοποίηση αδειοδοτήσεων, βελτίωση τελωνειακών και λιμενικών λειτουργιών, μείωση κανονιστικών φραγμών. Παράλληλα, η Ελλάδα αρχίζει σταδιακά να εδραιώνεται ως εξαγωγέας υψηλής τεχνολογίας: το μερίδιο των high-tech εξαγωγών στις μεταποιητικές εξαγωγές αυξήθηκε από 8% το 2013 σε 15% το 2024 (ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 20% το ίδιο έτος).

Ωστόσο, η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι η εξαγωγική βάση παραμένει ευάλωτη. Περίπου το μισό των εξαγωγικών εσόδων προέρχεται από τρεις τομείς ευαίσθητους σε γεωπολιτικές εξελίξεις και σοκ παγκόσμιας ζήτησης: τουρισμό, ναυτιλία και ενέργεια. Η περαιτέρω διαφοροποίηση, με συνεχή εστίαση σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, κρίνεται απαραίτητη τόσο για την ανθεκτικότητα όσο και για τη σύγκλιση.

Θεσμική ποιότητα: η μεγάλη αχίλλειος πτέρνα

Ίσως η πιο καυστική παρατήρηση της ΕΚΤ αφορά τη θεσμική ποιότητα. Η Ελλάδα σημείωσε μέτρια βελτίωση στον δείκτη θεσμικής αποτελεσματικότητας (institutional delivery index) κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά παραμένει σημαντικά κάτω τόσο από τον μέσο όρο όσο και από τους κορυφαίους της ευρωζώνης. Οι τέσσερις πυλώνες που μετράει ο δείκτης — κράτος δικαίου, ποιότητα ρυθμιστικού πλαισίου, αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης και έλεγχος διαφθοράς — σκιαγραφούν ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί ακόμη πλήρως τη δυναμική επιχειρηματικότητα.

Τα αριθμητικά ευρήματα είναι αποκαλυπτικά. Πρόσφατη έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι εάν η Ελλάδα ανέβαζε τη θεσμική της ποιότητα στον μέσο όρο της ευρωζώνης, θα μπορούσε να αυξήσει το μερίδιο των ιδιωτικών επενδύσεων που κατευθύνεται σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες. Εάν δε έφτανε στο επίπεδο των κορυφαίων χωρών, η επίδραση θα ήταν περίπου διπλάσια — ωθώντας τις high-tech επενδύσεις στο 25% περίπου του συνόλου, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Πρόκειται για εύρημα με τεράστιες πρακτικές επιπτώσεις: η θεσμική αναβάθμιση δεν είναι απλώς ένα αφηρημένο ζητούμενο «χρηστής διακυβέρνησης». Είναι προϋπόθεση για να ρεύσει επενδυτικό κεφάλαιο στους κλάδους που δημιουργούν παραγωγικότητα και υψηλά εισοδήματα.

Δημόσιο χρέος: η σιωπηλή αποπληρωμή

Στο μέτωπο του δημοσίου χρέους, η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει οικοδομήσει μία από τις ισχυρότερες ιστορίες αποπληρωμής χρέους στην Ευρώπη. Το χρέος μειώνεται εντυπωσιακά κάθε χρόνο από το 2021. Το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από δάνεια σε Ευρωπαίους εταίρους (EFSF/ESM) που χορηγήθηκαν σε ευνοϊκά επιτόκια και μεγάλες ληκτότητες — γεγονός που μειώνει τις ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες και τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης. Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες πρώην χώρες-προγράμματος, έχει πλέον αποπληρώσει πλήρως το ΔΝΤ.

Ωστόσο, σε περίπου 90% του ΑΕΠ στα τέλη του 2025, το μέγεθος του χρέους παραμένει υπολογίσιμο — υπενθυμίζοντας ότι, ακόμη και με ευνοϊκές συνθήκες αποπληρωμής, η πορεία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Τι πρέπει να γίνει ακόμη

Η ΕΚΤ σκιαγραφεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων-κλειδί: ενίσχυση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση εργατικού δυναμικού, διεύρυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας για αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, δημιουργία κινήτρων για καινοτομία και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης), και — πάνω απ’ όλα — θεσμική αναβάθμιση σε κράτος δικαίου, ρυθμιστικό πλαίσιο, αποτελεσματικότητα δημόσιας διοίκησης και διαφάνεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ορατός τόσο στο δημόσιο (gov.gr, Κτηματολόγιο) όσο και στις τράπεζες: η Εθνική πλέον αριθμεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στα ψηφιακά της κανάλια και αξιοποιεί γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω της ψηφιακής βοηθού «Σοφία». Η Alpha Bank ενσωματώνει τρεις εξαγορές (FlexFin, AXIA Ventures, Astrobank) σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Πειραιώς, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, διευρύνει το bancassurance μοντέλο της.

Η ερώτηση, ωστόσο, παραμένει: αρκούν αυτά;

Η ανάγνωση μεταξύ των γραμμών

Το blog post της ΕΚΤ είναι γραμμένο με τη χαρακτηριστική θεσμική μετριοπάθεια της Φρανκφούρτης — αλλά τα μηνύματα, διαβάζοντας προσεκτικά, δεν είναι τόσο διπλωματικά. Η αναφορά στις ενδεχόμενες δημοσιονομικές υποχρεώσεις από τον HAPS αποτελεί ξεκάθαρη προειδοποίηση: η εκκαθάριση τραπεζικών ισολογισμών με κρατικές εγγυήσεις δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος εξαφανίστηκε — σημαίνει ότι μεταφέρθηκε στο κράτος. Η σύγκριση με Ισπανία, Ιρλανδία και Κύπρο, χώρες που ακόμη επιλύουν τα δικά τους αποθέματα, υποδηλώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να προετοιμαστεί για μια μακρά περίοδο διαχείρισης αυτού του κληροδοτήματος.

Εξίσου σημαντική είναι η ψυχρή αριθμητική της σύγκλισης. Η αλήθεια που αναδεικνύει η ΕΚΤ είναι βαρύνουσα: μετά από 25+ χρόνια στο ευρώ, η Ελλάδα θα βρίσκεται το 2030 στο ίδιο σχετικό επίπεδο ευημερίας με εκείνο που ξεκίνησε. Τα χαμένα χρόνια της κρίσης δεν αναπληρώνονται εύκολα, και μόνο μια ουσιαστική και διαρκής αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου — με θεσμούς, καινοτομία και εξαγωγική διαφοροποίηση στο κέντρο — μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική σύγκλιση στα επόμενα χρόνια.

Η Ελλάδα βγήκε ζωντανή από μια κρίση που πολλοί πίστευαν ότι θα τη συνέτριβε. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αλλά, όπως υπενθυμίζει η ΕΚΤ, η ανάκαμψη δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένη μεταμόρφωση. Και σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εμπορικών εντάσεων, η πίεση για βαθιές μεταρρυθμίσεις δεν χαλαρώνει — εντείνεται.