live:-Εξειδίκευση-των-νέων-μέτρων-οικονομικής-στήριξης-από-τις-επιπτώσεις-του-πολέμου-στη-Μέση-Ανατολή

Σε εξειδίκευση των νέων μέτρων οικονομικής στήριξης από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα οποία ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προχώρησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι οι κρίσεις δεν γνωρίζουν σύνορα και χρόνο προσαρμογής και στάθηκε στις επιπτώσεις στην ενέργεια και την οικονομία. Όπως τόνισε, οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, επηρεάζοντας όλη την οικονομία.

«Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης και αυτό υπογραμμίζει την ευθύνη μας να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, δεν μπορούμε δηλαδή να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία από την αρχή. Κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος. Θα κινηθούμε σταδιακά και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά» επεσήμανε.

Αναφερόμενος στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τόνισε ότι πρόκειται για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα ύψους 300 εκατ. για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών καυσίμων.

Το πρώτο μέτρο αφορά το diesel κίνησης. Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, αν αυξηθεί πολύ, αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και τελικά οι τιμές στα προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, η απόφαση μας είναι η επιδότηση του diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά το λίτρο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να φτάσει περίπου τα 20 λεπτά το λίτρο.