Motor Oil: Στο 1,059 δισ. ευρώ τα EBITDA του 2025 – Πρόταση για μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Λειτουργικά κέρδη ύψους 1,2 δισ. ευρώ (+21%) και καθαρά κέρδη 757 εκατ. (+50%) ανακοίνωσε απόψε ο όμιλος Motor Oil για το 2025, σε μια χρονιά όπου η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου και η ισχυροποίηση του ευρώ οδήγησαν σε υποχώρηση του κύκλου εργασιών, χωρίς όμως να ανακόψουν τη δυναμική των λειτουργικών επιδόσεων.

Η διοίκηση θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1,75 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 έναντι 1,4 ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,48 δισ. ευρώ, έναντι 12,19 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,79%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των διεθνών τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίες υποχώρησαν κατά περίπου 10,8% σε ετήσια βάση, καθώς και στην ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των πωλήσεων του ομίλου πραγματοποιείται σε δολάρια. Μέρος της απώλειας αντισταθμίστηκε από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο όμιλος κατέγραψε σαφή βελτίωση, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 1,059 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με τα 966,6 εκατ. ευρώ του 2024 . Η επίδοση αυτή συνδέεται τόσο με τη βελτίωση των περιθωρίων διύλισης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους όσο και με την αποκατάσταση της λειτουργίας βασικών μονάδων του διυλιστηρίου μετά το περιστατικό του 2024. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και έκτακτοι παράγοντες που ενίσχυσαν τα αποτελέσματα.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των λοιπών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ έναντι 61,6 εκατ. ευρώ το 2024. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, περίπου 238 εκατ. ευρώ, προήλθε από ασφαλιστική αποζημίωση για την απώλεια παραγωγής και τη διακοπή λειτουργίας στο διυλιστήριο μετά το περιστατικό του Σεπτεμβρίου 2024. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενίσχυσε καθοριστικά τόσο τα λειτουργικά όσο και τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης.

Η ισχυρή λειτουργική εικόνα αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία προ φόρων, η οποία ανήλθε σε 827,2 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 29% σε σχέση με τα 641,1 εκατ. ευρώ του 2024 . Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 650,8 εκατ. ευρώ έναντι 287,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο 126,5%. Η εκτίναξη αυτή οφείλεται όχι μόνο στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων αλλά και στη σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, καθώς το 2024 είχε επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για τα διυλιστήρια.

Σε επίπεδο μικτού αποτελέσματος, καταγράφηκε ελαφρά υποχώρηση, με το μικτό κέρδος να διαμορφώνεται σε 1,23 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,61% σε σχέση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης και τη μείωση των τιμών του αργού, που επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων. Ωστόσο, η εικόνα βελτιώθηκε αισθητά στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς η επαναλειτουργία των μονάδων και η αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας οδήγησαν σε ισχυρή ανάκαμψη των περιθωρίων.

Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση περίπου 9,6%, ενώ οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 288 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,4%. Οι επενδύσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 223 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στο διυλιστήριο, σε έργα αποκατάστασης, αλλά και σε δράσεις ενεργειακής μετάβασης, όπως υποδομές για πράσινο υδρογόνο και βελτιώσεις ενεργειακής αποδοτικότητας.

Αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις τονίζεται ότι «για το 2026, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η χρονιά χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή -ιδίως εκείνες που αφορούν το Ιράν- επηρεάζουν αναμφίβολα τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου , σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας λόγω εμποδίων στην αλυσίδα εφοδιασμού των διυλιστηρίων και της δυσκολίας κάλυψης των αναγκών των καταναλωτών, διαμορφώνει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με πολύπλοκες προκλήσεις. Η αβεβαιότητα που περιβάλλει την παγκόσμια οικονομία και η μεταβλητότητα των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων εξαρτώνται από τη διάρκεια αυτών των γεωπολιτικών εντάσεων, για τις οποίες δεν μπορούν να γίνουν αξιόπιστες εκτιμήσεις ή προβλέψεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η διατήρηση της επιχειρησιακής ευελιξίας και της οικονομικής πειθαρχίας παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα για τον Όμιλο».