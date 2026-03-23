motor-oil:-refining-engine-σε-πλήρη-ισχύ

Η Motor Oil οδεύει τη Δευτέρα προς την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2025 με ένα ιδιαίτερα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima, το οποίο λειτουργεί ως βασικός μοχλός για τη συνολική επίδοση της χρονιάς.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA του δ’ τριμήνου εκτιμώνται στα 359 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τοποθετούνται στα 215 εκατ. ευρώ. Σε δημοσιευμένη βάση, έπειτα από επίδραση αποθεμάτων περίπου 56 εκατ. ευρώ, τα EBITDA εκτιμώνται στα 303 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 170 εκατ. ευρώ.

Ο τομέας διύλισης αποτελεί τον βασικό οδηγό, με το περιθώριο να ενισχύεται στα 16,6 δολάρια ανά βαρέλι, από 8,6 δολάρια έναν χρόνο πριν, χάρη στις ισχυρές τιμές προϊόντων και την πλήρη αξιοποίηση της μονάδας, που κινείται κοντά στο 116% της ονομαστικής δυναμικότητας.

Το αντίστοιχο EBITDA της διύλισης εκτιμάται στα 308 εκατ. ευρώ. Για το σύνολο του 2025 οι εκτιμήσεις τοποθετούν το προσαρμοσμένο EBITDA κοντά στα 1,20 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κοντά στα 621 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας. Διαγραμματικά, η μετοχή καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά στα 39,46 ευρώ, με επόμενο τεχνικό στόχο την περιοχή των 42 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

March 23, 2026