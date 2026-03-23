My market: Επένδυση €7 εκατ. για το πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης και το ανακαινισμένο κατάστημα στον Άλιμο

Τα My market συνεχίζουν δυναμικά την ανάπτυξή τους, ενισχύοντας το αποτύπωμά τους στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η METRO εγκαινίασε το πρώτο εταιρικό My market στο Ηράκλειο Κρήτης, μία επένδυση ύψους 5,5€ εκατ., επιχειρώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στρατηγικής επέκτασης στο νησί, όπου μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνταν μέσω των καταστημάτων χονδρικής METRO Cash & Carry. Παράλληλα, εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν και στο ανακαινισμένο κατάστημα My market στον Άλιμο, μία επένδυση που έφθασε το €1,5 εκατ.

Το πρώτο My market στο Ηράκλειο, βρίσκεται στη Λεωφ. 62 Μαρτύρων 93 & Ανωγείων 7, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης. Διαθέτει χώρο πώλησης 1.035 τ.μ., βοηθητικούς χώρους 2.100 τ.μ., έχει 4 συμβατικά και 3 αυτόματα ταμεία και συνολικά 26 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων, 3 για ΑμεΑ, καθώς και θέσεις ταχυφορτιστών. Επιπλέον, στην σύγχρονη αγοραστική εμπειρία του καταστήματος, έχουν προστεθεί τα εξειδικευμένα τμήματα, Bake off και My ευεξία, αλλά και μεγάλη ποικιλία από τοπικά προϊόντα, πάντα σε συνδυασμό με την αυθεντική εξυπηρέτηση που διακρίνει την εταιρεία.

Το ανακαινισμένο My market στον Άλιμο, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους 57 και Κανάρη 6. Διαθέτει χώρο πώλησης 779 τ.μ., βοηθητικούς χώρους 560 τ.μ., έχει 4 συμβατικά και 3 αυτόματα ταμεία και συνολικά 7 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 1 θέση ταχυφορτιστή. Παράλληλα, στην σύγχρονη αγοραστική εμπειρία του καταστήματος, περιλαμβάνονται τα τμήματα My ευεξία, κρεοπωλείο, μαναβική, κάβα και καλλυντικά, πάντα με την φιλική εξυπηρέτηση που διακρίνει την αλυσίδα.

Τα My market συνεχίζουν να επενδύουν σε σύγχρονα καταστήματα και νέες αγορές, μέσα από τα 290 σημεία τους σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών στους καταναλωτές.