sell-off-σε-ΧΑ-και-ευρωαγορές-εξαιτίας-της-κρίσης-στη-Μέση-Ανατολή

Με μεγάλη πτώση άνοιξαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, Δευτέρα (23/3), ακολουθώντας την πτώση των ασιατικών αγορών, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν επιβαρύνει το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει συντονιστεί και το ΧΑ που λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης σημειώνει απώλειες άνω του 2%.

Πιο αναλυτικά, λίγο μετά το άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κάνει «βουτιά» της τάξης του 1,85% στις 562,64 μονάδες.

Εξίσου αρνητικό είναι το κλίμα και στους επιμέρους βασικούς δείκτες και ειδικότερα:

Ο γερμανικός DAX κυμαίνεται στις 21.985 μονάδες με πτώση 1,83%, ο γαλλικός CAC «παίζει» στις 7.535,44 μονάδες με απώλειες 1,71% και ο βρετανικός FTSE στις 9.742,51 μονάδες, χάνοντας 1,78%.

Την ίδια ώρα, στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κινείται στις 41.823,50 καθώς κατρακυλά κατά 2,35% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει απώλειες της τάξης του 2,14% στις 16.356,15 μονάδες.

Σε ελεύθερη πτώση το ΧΑ

Η γεωπολιτική αστάθεια μεταφέρεται και στο ταμπλό του ΧΑ, οδηγώντας τον ΓΔ στις 2.019,51 μονάδες, με «βουτιά» 2,20%.

Μέχρι στιγμής, ο ΓΔ έχει κινηθεί μεταξύ του υψηλού των 2.048,29 μονάδων και του χαμηλού των 2.000,93 μονάδων. Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα το ΧΑ ολοκήρωσε εβρισκόμενο σε χαμηλό 4μηνου.

Ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει απώλειες γύρω στο 3%, ενώ στις τραπεζικές μετοχές η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής: η Eurobank υποχωρεί κατά 3% περίπου, η Alpha Bank χάνει 3,37%, η ΕΤΕ σημειώνει απώλειες της τάξης του 2,06% και η Πειραιώς υποχωρεί κατά 3,07%. Optima και Τράπεζα Κύπρου χάνουν 3,16% και 2,58% αντίστοιχα.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ElvalHalcor κατρακυλάει κατά 5,14%, ενώ απώλειες γύρω στο -5% σημειώνει και η HELLENiQ ENERGY και άνω του -3% παίζουν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor, Aegean, Cenergy, Titan. Η ΔΕΗ υποχωρεί λίγο περισσότερο από 2,80% και η Allwyn περιορίζει τη χασούρα της στο 1,73% περίπου, ενώ στα ίδια επίπεδα παίζει και η Metlen.

Ποιες μετοχές προηγούνται στην πτώση

Στις ευρωπαϊκές αγορές, οι μετοχές που δέχτηκαν με το άνοιγμα τις μεγαλύτερες πιέσεις είναι αυτές των πρώτων υλών και βιομηχανίας, αταγράφοντας απώλειες 3,1% και 2,6% αντίστοιχα, ενώ οι επενδυτές απομακρύνονται από τον χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα.

Ενδεικτικά, γύρω στις 11:30 (ώρα Ελλάδος) η τιμή του χρυσού «παίζει» στα 4.321,70 δολάρια με απώλειες κοντά στο 6,25%, ενώ το ασήμι κυμαίνεται στα 64,51 δολάρια χάνοντας 7,41%.

Ενισχύονται οι ανησυχίες για την ενέργεια

Κεντρικός άξονας της ανησυχίας αποτελεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η οποία τροφοδοτείται από την οξεία ρητορική ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η πτώση στην Ευρώπη, που ακολούθησε το sell-off στην Ασία, συνδέεται με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τον πόλεμο στο Ιράν και τον αποκλεισμό της στρατηγικής θαλάσσιας οδού των Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο (21/3) ότι θα «αφανίσει» τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά εντός 48 ωρών.

Από την πλευρά του, το Ιράν αντέδρασε με απειλές για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στον Κόλπο. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε επίσης ότι όσοι αγοράζουν αμερικανικά κρατικά ομόλογα και «χρηματοδοτούν τον στρατιωτικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ» θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι, μαζί με στρατιωτικές βάσεις.

Σε εταιρικό επίπεδο, η Poste Italiane κατέγραψε πτώση 7,3% μετά την ανακοίνωση σχεδίων για εξαγορά της Telecom Italia έναντι 10,8 δισ. ευρώ. Η Poste Italiane είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της Telecom Italia, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά 3,9%.

Η Delivery Hero σημείωσε άνοδο 2,4% αφού ανακοίνωσε την πώληση της πλατφόρμας διανομής της στην Ταϊβάν στη Grab Holdings έναντι 600 εκατ. δολαρίων.

Στην Ευρώπη αναμένονται επίσης εταιρικά αποτελέσματα από τις Kongsberg Gruppen, Exor και Galp Energia, ενώ θα ανακοινωθούν και στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Ισπανίας.