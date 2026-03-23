Titan: €504 εκατ. ταμειακές ροές και επενδυτική συνέχεια

Ο Τitan έκλεισε το 2025 με επιδόσεις που ανεβάζουν τον πήχη σε επίπεδο κερδοφορίας και ταμειακής ισχύος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του διεθνούς χαρτοφυλακίου του. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,67 δισ. ευρώ, με άνοδο 6,4%, στηριζόμενος σε υψηλότερους όγκους και ανθεκτικές τιμές σε όλες τις βασικές αγορές.

Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε περαιτέρω, με EBITDA στα 606 εκατ. ευρώ (+9,3%) και βελτίωση περιθωρίου κατά 60 μονάδες βάσης, αποτέλεσμα καλύτερης ενεργειακής διαχείρισης, logistics και αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 236 εκατ. ευρώ, με κέρδη ανά μετοχή 3,2 ευρώ, ενώ η απόδοση κεφαλαίων (ROACE) έφτασε το 18,2%, επίπεδο που τοποθετεί τον όμιλο σε υψηλή τροχιά αποδοτικότητας.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κινήθηκαν στα 504 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας ισχυρή ενίσχυση ρευστότητας, με καθαρό δανεισμό μόλις 214 εκατ. ευρώ και δείκτη μόχλευσης 0,4x, ακόμα και μετά τη διανομή μερίσματος 224 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο στρατηγικής, το IPO της Titan America, οι εξαγορές σε ΗΠΑ και Ευρώπη και το επενδυτικό πρόγραμμα 285 εκατ. ευρώ ενισχύουν την επέκταση σε αγορές υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, η πρόταση για μέρισμα 1,10 ευρώ/μετοχή (+10%) και νέο buyback 10 εκατ. ευρώ ενισχύει την απόδοση προς τους μετόχους.

Διαγραμματικά, η μετοχή, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εντάσεων, δοκιμάζει τη στήριξη της περιοχής των 44 με 42,80 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

March 23, 2026