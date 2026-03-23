unilever:-tι-σημαίνει-για-την-Ελλάδα-πιθανή-πώληση-των-hellmann’s-και-knorr

Πως μπορεί να επηρεαστεί η δραστηριότητα της ελληνικής θυγατρικής από ενδεχόμενη πώληση του κλάδου των τροφίμων στην αμερικανική McCormick & Company.

Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της θυγατρικής του στην Ελλάδα θα μπορούσαν να επιφέρουν οι συζητήσεις του ομίλου Unilever για ενδεχόμενη πώληση του κλάδου τροφίμων στην αμερικανική McCormick & Company. Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, η αμερικανική εταιρεία McCormick & Company κατέθεσε πρόταση στη Unilever για την απόκτηση των προϊόντων Hellmann’s και Knorr.

Ένα ενδεχόμενο deal θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα σήμαινε αυτόματα την πώληση του κλάδου τροφίμων -και επομένως την απόσυρση του ομίλου Unilever από τον κλάδο- αλλά και την εστίαση του ομίλου στους κλάδους ατομικής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής. Ωστόσο, κάθε συζήτηση κρίνεται εξαιρετικά πρώιμη, ενώ διεθνείς αναλυτές αναμένουν να βεβαιωθούν εάν πρόκειται τελικά να υπάρξει πιθανή συμφωνία.

Στην Ελλάδα

Στη χώρα μας ο πολυεθνικός κολοσσός δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες. Στην Ελλάδα η πολυεθνική διατηρεί γραφεία, το εργοστάσιο στου Ρέντη, καθώς και δύο κέντρα διανομής.

Μάλιστα, στο εργοστάσιο στου Ρέντη παράγονται τα προϊόντα Hellmann’s, ενώ στη χώρα μας εισάγονται και διακινούνται τα προϊόντα Knorr. Επομένως, κάθε πιθανό deal για πώληση των δύο brands θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και εμπορίας για τη δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Άλλωστε, την άνοιξη του 2025 η Unilever ίδρυσε στην Ελλάδα την Algida Ice Cream Company, με στόχο την απόσχιση της δραστηριότητας του παγωτού, υλοποιώντας το διεθνές πλάνο του πολυεθνικού κολοσσού. Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο όμιλος Unilever, με ηγετικά μερίδια στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών, ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2024 ότι θα προχωρήσει στην απόσχιση της μονάδας παγωτού παγκοσμίως. Τώρα, δεν αποκλείεται να προχωρήσει και στην πώληση του κλάδου των τροφίμων, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις δραστηριότητές του στους τομείς ομορφιάς και ευεξίας, προσωπικής φροντίδας, οικιακής φροντίδας κ.α.

Η πορεία της ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas για το οικονομικό έτος 2024 κρίνεται, δε, ικανοποιητική. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 376,6 εκατ. ευρώ, έναντι 379,5 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%, η οποία οφείλεται στην ολοκλήρωση, το 2023, της μεταβατικής περιόδου διανομής των προϊόντων τσαγιού Lipton στην τοπική αγορά, σε συνέχεια της πώλησης της κατηγορίας τσαγιού της Unilever παγκοσμίως το 2022. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάστηκαν βελτιωμένα και ανήλθαν στο ποσό των 20,6 εκατ. ευρώ, έναντι 16,2 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι 13,0 εκατ. ευρώ το 2023.

Ο όμιλος

Με ιστορία μεγαλύτερη των 120 χρόνων, η Unilever είναι μια από τις παλαιότερες πολυεθνικές εταιρείες στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη, ενώ τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα σε περίπου 190 χώρες. Σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη χρησιμοποιούν τα προϊόντα της. Ο όμιλος παράγει και διαθέτει περίπου 400 μάρκες προϊόντων. Αυτά περιλαμβάνουν πολύ γνωστά brands στους κλάδους τροφίμων και ποτών (περίπου το 40% των εσόδων της εταιρείας), προϊόντα καθαρισμού, προϊόντα ομορφιάς και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.