«Αλμυρό»-το-τραπέζι-της-25ης-Μαρτίου

Πόσο κοστίζει το παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας. Ακριβός ο μπακαλιάρος, αυξήσεις και στα οπωροκηπευτικά. «Παγωμένοι» οι καταναλωτές, εκφράζουν φόβους για νέες αυξήσεις τιμών στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Με «μουδιασμένη» διάθεση αναμένεται να τιμήσουν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου τα ελληνικά νοικοκυριά, στη σκιά της μεγάλης αβεβαιότητας που γεννά η κρίση στη Μέση Ανατολή. Με τη διάρκεια του πολέμου να μετρά σχεδόν τέσσερις εβδομάδες και την κυβέρνηση να έχει ανακοινώσει ήδη δύο γύρους έκτακτων μέτρων, οι Έλληνες καταναλωτές στρώνουν δειλά δειλά σήμερα τραπέζι. Το δε παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας, ο μπακαλιάρος, έχει πάρει την ανιούσα, ενώ την ίδια ώρα, τα ελληνικά νοικοκυριά αδυνατούν να διαχειριστούν ένα νέο κύμα ακρίβειας, μετά το ήδη αυξημένο κόστος διαβίωσης λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών.

Όπως επιβεβαιώνει, άλλωστε, η τελευταία μελέτη της NielsenIQ, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται σε κατάσταση «σοκ» μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έχοντας ήδη μεταβάλλει την αγοραστική τους συμπεριφορά, περιορίζοντας τις δαπάνες τους, ενώ την ίδια στιγμή, οι ενώσεις καταναλωτών προειδοποιούν για νέο γύρο ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Πόσο κοστίζει ο μπακαλιάρος

Εφέτος, ο μπακαλιάρος πωλείται σημαντικά ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι, αγγίζοντας ακόμη και τα 27-28 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος (ΕΕΚΕ), η αρχική τιμή κιλού του χονδρού υγράλατου μπακαλιάρου Νορβηγίας το 2025 ήταν 13,99 ευρώ, ενώ το 2026 η αρχική τιμή ανέρχεται στο ποσό των 19,49 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 39,31%. Αντίστοιχα, η αρχική τιμή ανά κιλό για το υγράλατο φιλέτο Νορβηγίας (λινγκ) το 2025 ήταν 12,95 ευρώ ενώ σήμερα η αρχική τιμή κιλού αγγίζει το ποσό των 16,48 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης 27,26%. Σε ορισμένες αγορές, ο παστός μπακαλιάρος φτάνει έως να πωλείται προς 28 ευρώ το κιλό.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από αυτοψίες εκπροσώπων των καταναλωτών στη Βαρβάκειο, τα ψαράδικα της γειτονιάς και τα σούπερ μάρκετ, ο παστός μπακαλιάρος πωλείται από 17 έως 23 ευρώ το κιλό (με κόκκαλο), από 23 έως 27 ευρώ το κιλό (φιλέτο) και από 16 έως 22 ευρώ το κιλό (Ισλανδίας). Ο φρέσκος μπακαλιάρος κοστίζει από 15 έως 22 ευρώ το κιλό και ο ελληνικός από 26 έως 27 ευρώ το κιλό. Οικονομικότερη λύση είναι ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος που πωλείται από 6 έως 10 ευρώ το κιλό (φιλέτο). Ίδιο το εύρος τιμών και στη Θεσσαλονίκη, με τον μπακαλιάρο να πωλείται από 16 έως 21 ευρώ το κιλό στην ιχθυαγορά και έως 27 ευρώ το κιλό στα ψαράδικα της γειτονιάς.

Για 10 ευρώ διαφορά στην τιμή που πωλείται ο μπακαλιάρος στις λαϊκές αγορές σε σχέση με τα καταστήματα των σούπερ μάρκετ και τα ψαράδικα της γειτονιάς κάνουν λόγο εκπρόσωποι των καταναλωτών. Μια γρήγορη αυτοψία στις λαϊκές αγορές δείχνει πως ο μπακαλιάρος ξεκινάει στους πάγκους από 16 ευρώ το κιλό (με κόκαλο ή φιλέτο).

Το κόστος δε του οικογενειακού τραπεζιού της 25ης Μαρτίου ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο τον μπακαλιάρο. Τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν προμηθευτεί και τα απαραίτητα υλικά για την παρασκευή της σκορδαλιάς, όπως πατάτες, σκόρδα, ελαιόλαδο κλπ, ενώ το παραδοσιακό τραπέζι χρειάζεται και επιπλέον συνοδευτικά, όπως σαλάτες, ψωμί, κρασί ή αναψυκτικά.

Τιμές – φωτιά στα οπωροκηπευτικά

Για σημαντικές αυξήσεις – ακόμη και σε διψήφιο ποσοστό – στα οπωροκηπευτικά κάνουν λόγο οι ενώσεις καταναλωτών. «Οι τομάτες έχουν φτάσει πλέον να πωλούνται προς 3 και 3,5 ευρώ το κιλό, από 2 ευρώ που πωλούνταν πρόσφατα, ενώ ακόμη και το μπρόκολο που είναι χειμερινό λαχανικό έχει φτάσει να πωλείται προς 3,5 ευρώ το κιλό. Το μαρούλι το παίρναμε 0,50 ευρώ και τώρα έχει φτάσει να πωλείται 0,70 ευρώ, ακόμη και 0,80 ευρώ», σχολίαζε πρόσφατα η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών – Η Ποιότητα Της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ), Παναγιώτα Καλαποθαράκου.

Σύμφωνα με την ίδια, αυξάνονται την ίδια ώρα οι καταγγελίες των καταναλωτών για ανατιμήσεις σε μια σειρά από προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. «Δεν είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, φοβάμαι ότι θα δούμε πολύ μεγαλύτερες ανατιμήσεις προσεχώς. Η ακρίβεια συνεχίζεται και καλά κρατεί», τόνιζε η ίδια.

Υπό αυτό το πρίσμα, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τελευταία στατιστικά δελτία τιμών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), ημερομηνίας 23 Μαρτίου. Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν στη χονδρική πώληση, οπότε είναι βέβαιο πως θα «τσιμπήσουν» ανοδικά μέχρι τα προϊόντα να φτάσουν στους τελικούς καταναλωτές.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα τα αγγουράκια το κιλό πωλούνταν με επικρατούσα τιμή 1,20 ευρώ, από 0,80 ευρώ πριν από μια εβδομάδα και έναντι 0,70 ευρώ πέρυσι, ενώ τα κολοκύθια πωλούνταν προς 1,60 ευρώ από 1,50 ευρώ πριν από μια εβδομάδα και έναντι 1,30 ευρώ πριν από έναν χρόνο. Προς 0,60 ευρώ πωλούνται και τα μαρούλια από 0,40 ευρώ πέρυσι, ενώ η επικρατούσα τιμή στις τομάτες είναι τα 2,80 ευρώ από 2,00 ευρώ πριν από μια εβδομάδα και έναντι 1,10 ευρώ πέρυσι. Ίδια η εικόνα και στα μπρόκολα που πωλούνται με επικρατούσα τιμή τα 2,50 ευρώ από 2,00 ευρώ την περασμένη εβδομάδα.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε μπακαλιάρο

Όπως προειδοποιεί η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος «οι αυθεντικοί υγράλατοι ή αλίπαστοι (παστοί) μπακαλιάροι προέρχονται από περιοχές του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και της Γροιλανδίας. Η ελληνική αγορά προμηθεύεται τον μπακαλιάρο κυρίως από τον Ατλαντικό, καθώς και από Ισλανδία, Φινλανδία και Νορβηγία.

Το παστωμένο ψάρι με την ονομασία λινγκ, πωλείται συνήθως δίπλα από τον αυθεντικό υγράλατο μπακαλιάρο, επομένως έχει μεγάλη σημασία να ελέγχουμε τις ταμπέλες του ιχθυοπωλείου. Πολλοί προμηθευτές αναγράφουν με μικρότερα γράμματα το χαρακτηριστικό ‘Λίνγκ’ ή ‘Ling’ και με μεγαλύτερα γράμματα την περιοχή προέλευσης, π.χ. ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ. Επισημαίνουμε ότι τόσο ο αυθεντικός μπακαλιάρος όσο και το λίνγκ έχουν κόκκαλα οπότε η αναγραφή του χαρακτηριστικού αυτού δεν είναι επαρκής για την αποφυγή της σύγχυσης.

Ο μπακαλιάρος έχει μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή που διατρέχει το σώμα του κατά μήκος και από τις δυο του πλευρές. Αν δεν είναι ορατή και από τις δύο πλευρές αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί γιατί μπορεί η γραμμή από τη μία πλευρά του ψαριού να είναι κρυμμένη εξαιτίας του φιλεταρίσματος. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ποιότητα του καλού μπακαλιάρου, όπως και κάθε ψαριού, από το χρώμα του. Πρέπει να είναι λευκός, χωρίς κηλίδες ή κίτρινη απόχρωση και να μην επιλέγουμε ψάρι με ορατές αλλοιώσεις ή κιτρινισμένο χρώμα».