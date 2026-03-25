Ανησυχίες-της-blackrock-για-«παγκόσμια-ύφεση»

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έφερε το ευρύ κοινό αντιμέτωπο και πάλι με προειδοποιήσεις. Παράλληλα, του υπενθύμισε ότι είναι και πάλι ανήμπορο, τουλάχιστον άμεσα, να καθορίσει τις διεθνείς εξελίξεις και κατ’ επέκταση τη δική του μοίρα.

Είναι δύο εβδομάδες τώρα που οι τιμές του πετρελαίου ανά βαρέλι ξεπερνούν τα 100 δολάρια, κάτι που βέβαια έχει ενεργοποιήσει κυβερνήσεις που ανησυχούν για μια ακόμα ενεργειακή κρίση. Σήμερα, η τιμή αυτή βρίσκεται ελάχιστα κάτω από το 100 δολάρια, αλλά αυτό δεν καθησυχάζει κανέναν καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν δεν έχει έχει ακόμα τελειώσει.

Σενάριο με το βαρέλι στα 150 δολάρια

Σε αυτό το κλίμα, ο επικεφαλής του αμερικανικού οικονομικού κολοσσού BlackRock, Λάρι Φινκ, μίλησε αποκλειστικά στο BBC χωρίς να ωραιοποιήσει την κατάσταση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είναι αρκετά νωρίς για να γίνει προσδιορισμός του απόλυτου αντίκτυπου που θα έχει η σύγκρουση, όμως ανέφερε δύο ακραία σενάρια ως τα πιο πιθανά: πρώτον, η σύγκρουση να διευθετηθεί και το Ιράν να γίνει μια χώρα αποδεκτή ξανά από τη διεθνή κοινότητα, με τις τιμές του βαρελιού να πέφτουν σε τιμές προπολεμικές. Στο δεύτερο σενάριο, αν κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί, τα χρόνια που έρχονται θα δουν τιμές πετρελαίου «άνω των 100 δολαρίων, κοντά στα 150, οι οποίες βέβαια θα προκαλέσουν παγκόσμια ύφεση, η οποία μάλιστα «πιθανότατα θα είναι έντονη και απότομη».

Οι δηλώσεις του δεν μένουν απαρατήρητες καθώς το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της BlackRock διαχειρίζεται 14 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η συζήτηση σχετικά με την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση των κρατών δεν σταμάτησε ποτέ ενώ στη Βρετανία, η ένωση των εταιρειών παραγωγής παράκτιας ενέργειας (Offshore Energies UK) έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου για μια Βρετανία που «κινδυνεύει να είναι πλήρως εξαρτώμενη από εισαγωγές ενέργειας σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας».

Ο Λάρι Φινκ βέβαια, τόνισε ότι οι χώρες πρέπει να είναι ρεαλιστικές απέναντι στην ενεργειακή τους εξάρτηση και να αξιοποιούν κάθε πιθανή παροχή διαθέσιμη σε αυτές. «Η αύξηση των ενεργειακών λογαριασμών είναι ένας πολύ οπισθοδρομικός φόρος, που επηρεάζει περισσότερο τους φτωχούς και όχι τους πλούσιους».

Η ΤΝ και πάλι στο επίκεντρο

Από την συνέντευξη δεν θα μπορούσε να λείπει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο για τις ανάγκες της σε κατανάλωση ενέργειας όσο και για τις μεταβολές που ήδη προκαλεί στο εργασιακό καθεστώς.

Με την BlackRock να είναι μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών του τομέα, ο Φινκ ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται για φούσκα» και ότι δεν θεωρεί ότι τα δισεκατομμύρια επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, έχουν υπερεκτιμηθεί, τονίζοντας ότι είναι η βασική απάντηση των ΗΠΑ και της Ευρώπης απέναντι στην ισχυροποίηση της Κίνας.

Μάλιστα, μιλώντας ο ίδιος από ένα σύγχρονο, πολυτελές γραφείο και με την ασφάλεια του άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων σε προσωπική περιουσία τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φέρει έκρηξη θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως σε χειρωνακτικό επίπεδο (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και τα λοιπά) και όχι τόσο στις δουλειές γραφείου, που από τη δεκαετία του ’80 και μετά έγιναν το βασικό ζητούμενο. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «είπαμε στους νέους ανθρώπους, πήγαινε πανεπιστήμιο, πήγαινε πανεπιστήμιο, πήγαινε πανεπιστήμιο. Είναι πολύ πιθανό να το παρακάναμε με τις συμβουλές για πτυχία».