Ευκαιρία-ή-παγίδα;-Τι-κρύβουν-οι-δύο-μεγάλες-εμπορικές-συμφωνίες-της-ΕΕ-για-τη-Γεωργία

Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Αυστραλίας, έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Στις 24 Μαρτίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Αυστραλίας, μετά από οκτώ χρόνια διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία αυτή δεν είναι μεμονωμένη, έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, που αναμένεται από την 1η Μαΐου 2026.

Για τον Έλληνα αγρότη, αυτές οι δύο συμφωνίες δεν είναι απλώς διπλωματικά γεγονότα. Είναι μια νέα εμπορική πραγματικότητα που θα καθορίσει το ανταγωνιστικό περιβάλλον των ελληνικών αγροτικών προϊόντων τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και εντός της ΕΕ. Η ανάγνωσή τους σε παράλληλη τροχιά αποκαλύπτει και ευκαιρίες και κινδύνους που αξίζει να κατανοηθούν με σαφήνεια.

Η ΕΕ-Αυστραλία: Τι περιέχει η νέα συμφωνία για τη Γεωργία

Το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ΕΕ-Αυστραλίας ανερχόταν ήδη στα €89,2 δισ. ετησίως, στηρίζοντας 460.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Σε επίπεδο αγροδιατροφικών προϊόντων, η ΕΕ είχε θετικό εμπορικό ισοζύγιο με την Αυστραλία ύψους €2,3 δισ. το 2024, ξεκινώντας, δηλαδή, από θέση ισχύος.

Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας για τον αγροτικό τομέα:

Α. Εξαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων – μηδενισμός δασμών

Η Αυστραλία καταργεί το σύνολο σχεδόν των δασμών στις ευρωπαϊκές αγροδιατροφικές εξαγωγές. Από την πρώτη μέρα εφαρμογής, δασμοί μηδενίζονται σε:

• Κρασιά (συμπεριλαμβανομένων αφρωδών)

• Τυριά (σε τριετή μεταβατική περίοδο)

• Σοκολάτα, ζαχαρωτά, παγωτά

• Φρούτα, λαχανικά και χυμοί

• Πολλά επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ισχυρά εξαγωγικά κέρδη στα γαλακτοκομικά (έως +48%) και εκτιμά ότι οι συνολικές ευρωπαϊκές εξαγωγές θα αυξηθούν έως 33% σε δεκαετή ορίζοντα.

Β. Γεωγραφικές ενδείξεις – κρίσιμη νίκη για την Ελλάδα

Η συμφωνία προστατεύει 165 αγροδιατροφικές Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) και 231 ΓΕ αλκοολούχων ποτών στην αυστραλιανή αγορά. Μεταξύ αυτών, ρητά προστατεύεται η Masticha Chiou (Μαστίχα Χίου). Εντός αυτού του πλαισίου εντάσσεται και η επέκταση της προστασίας των ελληνικών ΠΟΠ κρασιών, ενώ Αυστραλοί παραγωγοί δεν θα μπορούν να εξάγουν κρασί με την ονομασία «Prosecco» μετά από μεταβατική περίοδο δέκα ετών.

Για ελληνικά προϊόντα όπως η Φέτα ΠΟΠ, η Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ, το Κορινθιακό Σταφίδι, ο Κρόκος Κοζάνης και το Ελαιόλαδο Καλαμάτας ΠΟΠ, η εγγύηση θεσμικής αναγνώρισης σε μία αγορά 26 εκατ. ευπόρων καταναλωτών αποτελεί σημαντική ευκαιρία διείσδυσης.

Γ. Εισαγωγές αυστραλιανών προϊόντων – τα ευαίσθητα σημεία

Η ΕΕ αίρει δασμούς στα περισσότερα αυστραλιανά αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων κρασιών, ξηρών καρπών, φρούτων, λαχανικών, μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, σιταριού, κριθαριού και θαλασσινών. Αυτά ανταγωνίζονται άμεσα ελληνικές παραγωγές.

Για βοδινό κρέας, αρνί, ζάχαρη, σκόνη γάλακτος και βούτυρο, η πρόσβαση διαμορφώνεται μέσω ποσοστώσεων (TRQs). Το ετήσιο TRQ για βοδινό ανέρχεται σε 35.000 μετρικούς τόνους (εκ των οποίων τα 30.600 τ. αποτελούν νέα πρόσβαση) — ποσοστό περίπου 0,5% της εγχώριας κατανάλωσης της ΕΕ. Η Copa-Cogeca, η πανευρωπαϊκή αγροτική οργάνωση, χαρακτήρισε τις παραχωρήσεις αυτές «απαράδεκτες» λόγω του σωρευτικού αντικτύπου διαδοχικών εμπορικών συμφωνιών.

Η σύγκριση με Mercosur: Αντίθετα προφίλ, κοινός κίνδυνος

Η σύγκριση των δύο συμφωνιών είναι αποκαλυπτική:

Mercosur: Φθηνό κρέας και σόγια από τον «Νότο»

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) δημιουργεί τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στην ιστορία της ΕΕ, με πρόσβαση σε αγορά περίπου 700 εκατ. ανθρώπων. Το 2024, οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων από Mercosur προς ΕΕ ανήλθαν σε €24 δισ. (43% των συνολικών εισαγωγών από την περιοχή), ενώ οι ευρωπαϊκές αγροδιατροφικές εξαγωγές προς Mercosur ήταν €3,3 δισ., ένα ισοζύγιο που αποκαλύπτει την ασυμμετρία του εμπορίου σε βάρος της ΕΕ στον αγροτικό τομέα.

Για την Ελλάδα, το διμερές εμπόριο αγροτικών και τροφίμων με τις χώρες Mercosur παραμένει ανισόρροπο: οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών στην περιοχή ανέρχονται σε περίπου €34,3 εκατ. ετησίως, ενώ οι εισαγωγές, κυρίως σόγια, βοδινό και καλαμπόκι, υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το μέγεθος. Ο ανταγωνιστικός αντίκτυπος είναι άμεσος για κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και μελισσοκόμους.

Αυστραλία: Ποιότητα αντί ποσότητας, αλλά με ανταγωνιστικό ελαιόλαδο

Η Αυστραλία διαφέρει ουσιωδώς: αποτελεί ώριμη, ανεπτυγμένη αγορά υψηλών προτύπων, με ισχυρή εγχώρια αγροτική παραγωγή. Τα αυστραλιανά αγροτικά προϊόντα παράγονται κατ’ αρχήν υπό συνθήκες συγκρίσιμες με τις ευρωπαϊκές, οπότε ο κίνδυνος κοινωνικού dumping είναι μικρότερος. Ωστόσο, η Αυστραλία παράγει ελαιόλαδο, κρασί, μέλι και φρούτα, κατηγορίες που η Ελλάδα εξάγει και ανταγωνίζεται ενεργά.

Ο σωρευτικός χαρακτήρας των δύο συμφωνιών είναι το ουσιαστικό πρόβλημα: τα ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα δέχονται διπλή πίεση, φθηνά προϊόντα από Mercosur και ποιοτικά ανταγωνιστικά από Αυστραλία.

Τα ελληνικά ΠΟΠ/ΠΓΕ: Ασπίδα ή ψευδαίσθηση;

Η θεσμική προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη επιτυχία και των δύο συμφωνιών για την Ελλάδα. Στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ προστατεύονται ρητά, Φέτα, Ελιά Καλαμάτας, Μαστίχα Χίου και άλλα. Στη συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας, η Masticha Chiou απολαμβάνει τώρα ρητή προστασία σε μια αγορά που δεν γνώριζε αντίστοιχο καθεστώς έως σήμερα.

Όμως η θεσμική προστασία δεν μεταφράζεται αυτόματα σε εμπορική επιτυχία. Για να αξιοποιηθεί:

• Χρειάζεται ενεργή παρουσία στην αγορά με εξαγωγικές επιχειρήσεις που επενδύουν στο marketing

• Απαιτείται κατοχύρωση σε επίπεδο διανομής, συμφωνίες με αυστραλιανούς και λατινοαμερικανικούς διανομείς

• Είναι αναγκαία η πιστοποίηση και η ιχνηλασιμότητα, ιδίως για ΠΟΠ ελαιόλαδο και φέτα

• Πρέπει να μετρηθεί και το ζήτημα της «Feta» στην Αυστραλία, η χρήση grandfathering provisions επιβραδύνει την πλήρη αναγνώριση

Τα ελληνικά ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν μπορεί να αντιγραφεί: τη γεωγραφική ταυτότητα. Αλλά αυτή η ταυτότητα πρέπει να μετατραπεί σε ανταγωνιστική στρατηγική.

Η σύναψη δύο μεγάλων εμπορικών συμφωνιών σε διάστημα λίγων μηνών δεν είναι σύμπτωση. Αντικατοπτρίζει μια στρατηγική επιλογή της ΕΕ να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις σε έναν κόσμο όπου οι ΗΠΑ Τrump και η Κίνα χρησιμοποιούν δασμούς ως γεωπολιτικό όπλο.

Για την Ελλάδα, η συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας είναι συνολικά πιο ευνοϊκή από την ΕΕ-Mercosur: ο κίνδυνος κοινωνικού dumping είναι μικρότερος, η προστασία ΓΕ είναι εκτεταμένη και η αγορά-στόχος (Αυστραλία) έχει ισχυρή αγοραστική δύναμη για premium ελληνικά προϊόντα. Το θεσμικό πλαίσιο, όμως, δεν κερδίζει μόνο του αγορές. Αυτό το έργο ανήκει στους παραγωγούς, στους συνεταιρισμούς και στην εξαγωγική επιχειρηματικότητα.

Η ευκαιρία υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν η ελληνική αγροτική οικονομία είναι έτοιμη να την εκμεταλλευτεί.