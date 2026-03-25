Η-διακήρυξη-Τραμπ-για-την-25η-Μαρτίου:-Αντλούμε-έμπνευση-και-τιμούμε-την-αποφασιστικότητα-του-ελληνικού-λαού

Ο Λευκός Οίκος, με υπογραφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε επίσημη διακήρυξη για την 25η Μαρτίου, ανακηρύσσοντάς την ημέρα ως «Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας», παραθέτωντας παράλληλα στοιχεία για την «ιστορική και ιδεολογική σύνδεση μεταξύ της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας του 1776».

«Μαζί, οι δύο χώρες μας είναι σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένες από την ιστορία, δοκιμασμένες από αγώνες και με εμπιστοσύνη στην υπόσχεση ενός λαμπρού μέλλοντος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τιμά «τη γενναιότητα και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά της δεσποτικής κυριαρχίας, ανανέωσε την υπόσχεση της ελευθερίας και επανέφερε τη θέση που του αρμόζει ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού» και τονίζει ότι «η Ελλάδα στέκεται δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις αξίες, τη δέσμευσή για την υπεράσπιση των ιδανικών και την αφοσίωση στον αγώνα για την ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ταυτόχρονα, κάνει μνεία στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία «εμπλουτίζει την ιστορία της χώρας μας μέσω της επιχειρηματικότητάς της, της πίστης της στον Θεό και του αδάμαστου πάθους της για τις αρχές που καθορίζουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής».

Αναλυτικά η διακήρυξη:

«Στην Εθνική Εορτή της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά της δεσποτικής κυριαρχίας, ανανέωσε την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε για πρώτη φορά στο αρχαίο έδαφός του και επανέφερε τη θέση που του αρμόζει ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού».

Πολύ πριν η χώρα μας αναλάβει τη σκυτάλη της ελευθερίας πριν από 250 χρόνια, το θαύμα της αυτοδιοίκησης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου στους πολίτες παραχωρήθηκε άμεση φωνή στο πεπρωμένο της χώρας τους. Αυτό το πνεύμα στήριξε τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια αιώνων κατοχής και δυσκολιών στα χέρια ξένων ηγεμόνων.

Με σκληροτράχηλη γενναιότητα, υπερηφάνεια για το παρελθόν τους και εμπιστοσύνη στο μέλλον τους, ξεκίνησαν μια επανάσταση στις 25 Μαρτίου 1821, μπαίνοντας σε έναν ευγενή αγώνα που έσπασε τα δεσμά της αυταρχικής διακυβέρνησης που τους είχε δέσει για αιώνες. Για σχεδόν μια δεκαετία, η ελευθερία τους σφυρηλατήθηκε με επιτυχία στη φλογερή ζέστη της σύγκρουσης και της θυσίας, υποστηριζόμενη από την πίστη τους στην αιώνια αλήθεια ότι κάθε έθνος είναι προικισμένο με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.

Όπως και η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν μέσα από την παράδοση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης και στηρίζονται από πολίτες που πιστεύουν ότι η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας αποτελούν ιερό μας κληρονομικό δικαίωμα. Η ιστορία των δύο εθνών μας μαρτυρά ότι ένας καταπιεσμένος λαός θα αντέξει κάθε δοκιμασία για να εγκαθιδρύσει μια πραγματικά δίκαιη κυβέρνηση, να υπερασπιστεί την κληρονομιά του με κάθε κόστος και να εξασφαλίσει τα οφέλη της ελευθερίας για τον εαυτό του και τα παιδιά του.

Σήμερα, η ελληνοαμερικανική κοινότητα εμπλουτίζει την ιστορία της χώρας μας μέσω της επιχειρηματικότητάς της, της πίστης της στον Θεό και του αδάμαστου πάθους της για τις αρχές που καθορίζουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής από το 1776. Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις αξίες μας, τη δέσμευσή μας για την υπεράσπιση των δυτικών ιδανικών μας και την αφοσίωσή μας στον αγώνα για την ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 ένδοξα χρόνια ανεξαρτησίας, αντλούμε έμπνευση από το παράδειγμα του ελληνικού λαού που αρνήθηκε να παραδώσει την κυριαρχία του και διατήρησε τη φλόγα της αυτοδιοίκησης. Μαζί, οι δύο χώρες μας είναι σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένες από την ιστορία, δοκιμασμένες από αγώνες και με εμπιστοσύνη στην υπόσχεση ενός λαμπρού μέλλοντος. Σε αυτή την 205η Επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, γιορτάζουμε αυτό το αδάμαστο πνεύμα, που ξεκίνησε από την Αθήνα και ενέπνευσε τους Ιδρυτές μας στη Φιλαδέλφεια, των οποίων η ευφυΐα και η αφοσίωση στον αγώνα για την ανθρώπινη ελευθερία δεν θα σταματήσουν ποτέ να εμπνέουν τους λαούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

- sofokleous10.gr

