Η-κυβέρνηση-του-νέου-προέδρου-στη-Χιλή-απέσυρε-την-υποστήριξη-στην-υποψηφιότητα-της-Μπατσελέτ-για-ΓΓ-του-ΟΗΕ

Η νέα κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο της άκρας Δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ απέσυρε την Τρίτη την υποστήριξη της Χιλής στη υποψηφιότητα της σοσιαλδημοκράτισσας πρώην προέδρου της χώρας Μισέλ Μπατσελέτ για το αξίωμα της Γενικής Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η πρώην αρχηγός του κράτους της Χιλής (2006-2010, 2014-2018) προτάθηκε από την κυβέρνηση του απελθόντος πρώην προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς (2022-2026), από κοινού με αυτές του Μεξικού και της Βραζιλίας.

Ακόμη και χωρίς την υποστήριξη του νέου αρχηγού του κράτους, η Μπατσελέτ θα μπορούσε να παραμείνει υποψήφια, καθώς διατηρεί την υποστήριξη των άλλων δυο κρατών.

«Η διάσπαση των υποψηφιοτήτων που υπέβαλαν χώρες της Λατινικής Αμερικής και οι διαφωνίες με ορισμένους παράγοντες κλειδιά που θα καθορίσουν τη διαδικασία αυτή καθιστούν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα μη βιώσιμη και θέτουν υπό αμφισβήτηση τις πιθανότητες επιτυχίας της», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

Ο Καστ είπε στον Τύπο, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις, ότι η υποστήριξη της υποψηφιότητας της πρώην προέδρου θα συνεπαγόταν «μεγάλο κόστος» για τη Χιλή.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξήγησε ότι εάν η Μισέλ Μπατσελέτ αποφασίσει να παραμείνει υποψήφια, η Χιλή δεν θα υποστηρίξει καμιά υποψηφιότητα.

Η πρώην αρχηγός του κράτους έκανε γνωστό από την πλευρά της ότι θα «θα συνεχίσει το κοινό έργο με τις κυβερνήσεις της Βραζιλίας και του Μεξικού», που την πρότειναν επίσης, «επαναβεβαιώνοντας τη συλλογική φύση» του εγχειρήματος.

Η Μισέλ Μπατσελέτ συγκαταλέγεται στις υποψήφιες και στους υποψήφιους που εκτιμάται πως έχουν πιθανότητες να διαδεχθούν τον Πορτογάλο διπλωμάτη Αντόνιο Γκουτέρες, η δεύτερη θητεία του οποίου ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου.

Η 74χρονη άλλοτε παιδίατρος είναι η μοναδική γυναίκα που εκλέχτηκε ποτέ πρόεδρος της Χιλής.

Κατόπιν, διετέλεσε εκτελεστική διευθύντρια της υπηρεσίας ΟΗΕ Γυναίκες (2010-2013) και Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018-2022).

Καμιά γυναίκα δεν ανέλαβε ποτέ το κορυφαίο αξίωμα του ΟΗΕ. Το άσκησε εξάλλου μόλις ένας αντιπρόσωπος της Λατινικής Αμερικής, ο Περουβιανός διπλωμάτης Χαβιέρ Πέρες δε Κουέγιαρ (1982-1991).

Από άγραφο κανόνα, που δεν τηρείται πάντα, το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα ανατίθεται εκ περιτροπής στις μεγάλες περιοχές του κόσμου.

Στη θεωρία, είναι η σειρά της Λατινικής Αμερικής, ενώ υπάρχει αρκετά υψηλή πιθανότητα να εκλεγεί γυναίκα.