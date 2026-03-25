Η-πτώση-των-μετοχών-είναι-ο-«κρυπτονίτης»-του-Τραμπ-στον-πόλεμο-του-Ιράν,-λέει-ο-άνθρωπος-πίσω-από-το-Μεγάλο-Σορτάρισμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί και «ακούει» τις αγορές. Αυτό είναι γεγονός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Μάικλ Μπέρι, η μεγαλύτερη αδυναμία του Αμερικανού προέδρου είναι ο φόβος του για την πτώση των τιμών των μετοχών.

«Η χρηματιστηριακή αγορά είναι ο κρυπτονίτης του Τραμπ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Substack ο επενδυτής που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το «Μεγάλο Σορτάρισμα».

Κατά τον ίδιο, ο στόχος του προέδρου των ΗΠΑ να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν έχει αλλάξει δραματικά. Έτσι, ενώ αρχικά εμφάνιζε τον πόλεμο ως «επανάσταση», πλέον επιθυμεί απλώς να βρει έξοδο προτού καταρρεύσει η αγορά.

Ο Μπέρι έχει δηλώσει ξανά στο παρελθόν ότι «ο κρυπτονίτης του Τραμπ είναι η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά». Κατά τον ίδιο, «τίποτα άλλο δεν αγγίζει» τον Ντόναλντ Τραμπ.

Και άλλοι επενδυτές έχουν σημειώσει την απροθυμία του Αμερικανού προέδρου να προκαλέσει, και αντιμετωπίσει, έντονες αντιδράσεις της αγοράς στις πολιτικές του και έχουν προσπαθήσει να επωφεληθούν από αυτό το μοτίβο μέσω της λεγόμενης τάσης TACO: Ο Τραμπ πάντα διστάζει.