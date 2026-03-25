ΚΚΕ:-Να-μην-απολυθούν-εργαζόμενοι-από-τους-δήμους,-να-ενισχυθούν-με-προσωπικό-και-χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει την κύρια ευθύνη για την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση της τοπικής διοίκησης, είναι υπόλογη συνολικά για την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στους Δήμους και τις Περιφέρειες: Τεράστιες ελλείψεις αναγκαίου προσωπικού, μωσαϊκό απαράδεκτων εργασιακών σχέσεων, συνθήκες εργασιακής ομηρίας.

Μάλιστα την τραγική κατάσταση στα οικονομικά των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο και οι οικονομικές συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου, στον οποίο συμμετέχει η χώρα μας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση με την περίφημη “διάταξη Βορίδη” καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», συμπληρώνει.

Το ΚΚΕ καλεί «σε μαζική στήριξη του αγώνα των σωματείων των εργαζομένων και των αγωνιστικών δημοτικών αρχών της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, για να μη διακοπούν προγράμματα απασχόλησης και να μη γίνουν απολύσεις εργαζομένων αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες των δήμων, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Να παραταθεί το πρόγραμμα 55+ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) μέχρι τη συνταξιοδότηση όλων των ωφελουμένων. Να καταργηθεί η “διάταξη Βορίδη” και να παύσουν οι διώξεις αιρετών που συγκρούονται με αυτήν.

Ο λαός έχει τη δύναμη με τους αγώνες και την πάλη του να καταργήσει στην πράξη τους αντιλαϊκούς νόμους και να επιβάλει το δίκιο της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας».

