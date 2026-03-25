Κύπριος-ΥΠΑΜ-μετά-τη-συνάντηση-με-Δένδια:-«Είμαστε-έτοιμοι-για-ειρηνευτικές-πρωτοβουλίες-για-να-λήξει-ο-πόλεμος»

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνα της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα είχε σήμερα στην Αθήνα ο Νίκος Δένδιας, με τους δύο ΥΠΑΜ να συζητούν για τις διμερείς και αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε πως: «Ο υπουργός βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει αύριο μαζί μας την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Κάναμε μία ακόμη συζήτηση περί των διμερών σχέσεων και των αμυντικών μας σχέσεων. Συζητήσαμε για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη θάλασσα και στον αέρα στην Κύπρο. Παρουσία η οποία θα αξιολογείται διαρκώς επί τη βάσει των συνθηκών για την αναγκαιότητα της. Όμως συζητήσαμε και ευρύτερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή την κατάσταση στο Λίβανο, στο Ιράν. Τα πλήγματα που δέχονται οι οικονομίες μας από την αύξηση της τιμής της ενέργειας. Επίσης στο διμερές επίπεδο επαναλάβαμε τη συζήτησή μας. Όπως ξέρετε η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του συστήματος «Κένταυρος». Συζητήσαμε γι’ αυτό το θέμα».

«Ο κ. υπουργός θα συναντηθεί με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και θα γίνει παρουσίαση των συστημάτων. Άρα νομίζω το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως και ο ίδιος θα σας πει είναι δεδομένο και ισχυρό», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Με τη σειρά του ο κ. Πάλμας ανέφερε: «Ευχαριστώ για ακόμη μία φορά το φίλο μου υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας με τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και τα F-16 τα οποία απέστειλε από την πρώτη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία για να φτιαχτεί αυτή η ομπρέλα προστασίας της Κύπρου λόγω της παρατεταμένης κίνησης στην περιοχή. Κάναμε ανασκόπηση της κατάστασης γενικότερα στη Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο και διαπιστώσαμε από κοινού τον ουσιαστικό και αναβαθμισμένο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει Ελλάδα και Κύπρος συνεργαζόμενες στην περιοχή».

Μάλιστα σημείωσε πως: «Ο ανθρωπιστικός ρόλος που μπορούμε να έχουμε οι δύο χώρες σε συνεργασία είναι ισχυρός και αδιαμφισβήτητος και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσουμε είτε ανθρωπιστικές αποστολές, είτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για επανέναρξη ενός πολιτικού διαλόγου στην περιοχή, ούτως ώστε η διπλωματία να παρέμβει και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και συνθήκες έναρξης συνομιλιών για να λήξει αυτός ο πόλεμος του οποίου τις συνέπειες καθημερινά επιδεινώνουν την κατάσταση στην περιοχή και όχι μόνο».

