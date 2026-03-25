Λαγκάρντ:-Η-ΕΚΤ-έχει-«φάσμα-επιλογών»-απέναντι-στο-ενεργειακό-σοκ

Η ΕΚΤ δεν θα «παραλύσει από δισταγμό», είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στη διάθεσή της διάφορες επιλογές για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, μέτρα που θα προσαρμοστούν ανάλογα με την έκταση και τη διάρκειά του, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στο ECB Watchers Conference.

«Έχουμε μια στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για έναν κόσμο υψηλότερης αβεβαιότητας, με κινδύνους και σενάρια στον πυρήνα της. Έχουμε ένα διαβαθμισμένο σύνολο επιλογών για την αντιμετώπιση. Και ξεκινάμε από ένα καλύτερο σημείο σε περίπτωση που χρειαστεί να δράσουμε. Δεν θα δράσουμε πριν έχουμε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την επιμονή του σοκ και την εξάπλωσή του. Αλλά δεν θα παραλύσουμε από δισταγμό: η δέσμευσή μας να επιτύχουμε πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα είναι άνευ όρων», είπε.

«Αντιμετωπίζουμε βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της οικονομίας. Κανείς μας δεν μπορεί να επιλύσει την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να καθορίσω πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το σοκ», επεσήμανε, τονίζοντας ότι «η αντίδρασή μας θα βασίζεται στη στρατηγική μας για τη νομισματική πολιτική, η οποία είναι άρτια εξοπλισμένη για να μας βοηθήσει να το διαχειριστούμε.

Οι τρεις αρχές

Πρώτον, «απαιτεί να αξιολογήσουμε τη φύση, το μέγεθος και την επιμονή του σοκ πριν λάβουμε αποφάσεις για την πολιτική. Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να μειώσει τις τιμές της ενέργειας. Αλλά πρέπει να εντοπίσουμε πότε το υψηλότερο κόστος ενέργειας κινδυνεύει να επηρεάσει τον πληθωρισμό ευρείας βάσης – είτε μέσω έμμεσων επιδράσεων είτε μέσω δευτερογενών επιδράσεων μέσω των μισθών και των πληθωριστικών προσδοκιών»

Δεύτερον, «απαιτεί να επικεντρωθούμε στους κινδύνους, όχι μόνο στο βασικό σενάριο. Επειδή οι επιπτώσεις σημαντικών τιμολογιακών σοκ στον πληθωρισμό μπορεί να είναι μη γραμμικές, πρέπει να εργαστούμε με σενάρια και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια ότι το σοκ ενσωματώνεται στην ευρύτερη δυναμική του πληθωρισμού».

Τρίτον, «μας δίνει ένα διαβαθμισμένο σύνολο επιλογών για το πώς να αντιδράσουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ένταση και τη διάρκεια του σοκ και τον τρόπο διάδοσής του. Μπορούν να εξεταστούν μικρά, μεμονωμένα και βραχύβια σοκ προσφοράς. Αλλά καθώς οι αναμενόμενες αποκλίσεις από τον στόχο μας για τον πληθωρισμό γίνονται μεγαλύτερες και πιο επίμονες, τα επιχειρήματα για δράση γίνονται ισχυρότερα».