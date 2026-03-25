Μετεκλογικές-συνεργασίες-και-τα-«καταστατικά-τζατζαρίσματα»-μονοπώλησαν-την-Πολιτική-Γραμματεία-του-ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με την κλεψύδρα του χρόνου να μετρά αντίστροφα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να κάνει βήματα προς την συναίνεση και τα υπόλοιπα στρατόπεδα να τηρούν στάση αναμονής.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκαν από τον Κώστα Σκανδαλίδη για την διατύπωση στο κείμενο Συνεδρίου της θέσης του ΠΑΣΟΚ για το «όχι της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.» Φαίνεται ότι επι της αρχής τόσο ο Χάρης Δούκας, όσο και ο Παύλος Γερουλάνος, αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ζήτησε το ΠΑΣΟΚ να μην ετεροπροσδιορίζεται, είδαν με θετικό μάτι την εισήγηση. Επιφυλάχτηκαν ωστόσο για την τελική συμφωνία εν αναμονή της γραπτής διατύπωσης που αναμένεται να τους διαμοιραστεί σήμερα, ανήμερα 25η Μαρτίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγηση του σημείωσε ότι το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό, ότι κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας:

«Πρέπει μετά το συνέδριο, στον λίγο καιρό που μένει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όλη μας η αγωνία, όλη μας η προσπάθεια, όλες μας οι δυνάμεις ενωμένες να χτυπούν προς την ίδια κατεύθυνση: την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, της ήττας της Νέας Δημοκρατίας. Και, όπως λέει και το κείμενο -και θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα που το έγραψε με πολύ μεγάλη προσοχή και προσπάθεια- πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο…», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το «αγκάθι» του Καταστατικού

Στις περίπου 3 ώρες της Συνεδρίασης του οργάνου, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας ζήτησαν λεπτομέρειες για τις αλλαγές που προωθούνται στο καταστατικό, για τις οποίες έμαθαν από δημοσιογραφικές πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι από την πλευρά του Προέδρου επέμειναν ότι είχαν ενημερωθεί όλα τα στρατόπεδα.

Το Συνέδριο πριν την εκλογή Προέδρου μονοπώλησε τον ενδιαφέρον, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει ότι το μήνυμα που λαμβάνει από την βάση του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνονται πολιτικές διαδικασίες και να επιμένει στην απόφαση του για Συνέδριο πριν την εκλογή αρχηγού που να νομιμοποιεί τους υποψηφίους, να κάνει ωστόσο ένα βήμα πίσω στο 15% των υπογραφών των Συνέδρων για την κατάθεση υποψηφιότητας για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αφήνοντας παράθυρο για απόφαση σε επόμενο χρόνο.

Είχε προηγηθεί μπαράζ ερωτήσεων από τον Χάρη Δούκα για το Συνέδριο πριν την εκλογή αρχηγού, για το ρόλο των περιφερειακών συμβουλίων αλλά και για την σταυροδοσία στο Συνέδριο.

Και η Άννα Διαμαντοπούλου σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε εξηγήσεις για την εισήγηση περί Συνεδρίου πριν την εκλογή αρχηγού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε ότι τον ρωτούν για τις αλλαγές στο καταστατικό κάτι που θεωρεί λάθος, τονίζοντας ότι πρέπει να εστιάζουν στην πολιτική στην οποία συμφωνούν.

Ο Μιχάλης Κατρίνης όπως μαθαίνουμε ανέφερε ότι καλό θα ήταν να μην συζητούν για εκλογή αρχηγού, καθώς αυτό θα μπορούσε να δείχνει ηττοπάθεια.

Η Επιτροπή Καταστατικού, που με τις εισηγήσεις της άναψε φωτιές στα πασοκικά πηγαδάκια θα συνεδριάσει και σήμερα στις 18.00.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.