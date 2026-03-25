Μητσοτάκης- 25η Μαρτίου: H επένδυση στην Εθνική Άμυνα δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα

Το γεγονός πως η επένδυση στην Εθνική Άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα δεδομένων των ταραγμένων καιρών που ζούμε, προκειμένου η χώρα να παραμένει ασφαλής, επεσήμανε στο περιθώριο της ολοκλήρωσης της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «άνεμο ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης», στο περιθώριο των στρατιωτικών επιδείξεων, σημειώνοντας ότι εκτιμά πως ολόκληρη η Ελλάδα, παρακολουθώντας τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, δεν μπορεί παρά να ένιωσε υπερηφάνεια.

Υπερηφάνεια για αυτό το «αόρατο νήμα το οποίο συνδέει τους Εύζωνους της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα».

Ο Μητσοτάκης επεσήμανε ακόμη την αναγκαιότητα η Ελλάδα να «προβάλλει» πάντα ως ένας φάρος σταθερότητας και δύναμη ειρήνης σε μια εξαιρετικά ταραγμένη εποχή, προστατεύοντας όχι μόνο τα δικά της σύνορα αλλά εμπράκτως και τον ελληνισμό της Κύπρου.

«Όμως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ», σημείωσε χαρακτηριστικά εκτιμώντας πως απαιτείται εθνική ενότητα αλλά και δυνατότητα να «ξεχωρίζουμε τα μεγάλα», δηλαδή όσα έχουν να κάνουν με τον πυρήνα εθνικών συμφερόντων, από τα «μικρά», τα οποία «μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης»

«Θέλω λοιπόν, επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας, να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά.

Η σκέψη μας είναι, πρωτίστως, στους Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν, και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά.

Χρόνια πολλά και πάλι»

- sofokleous10.gr

