ΠΑΣΟΚ:-Εκλογή-προέδρου-μετά-από-συνέδριο-προτείνει-η-επιτροπή-καταστατικού

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μεγάλες αλλαγές στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ εισηγείται η αρμόδια επιτροπή που συνεδρίασε χθες στην Χαριλάου Τρικούπη, με την πρόταση για αλλαγή στον τρόπο ανάδειξης υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κινήματος να συζητείται από χθες στα πηγαδάκια και να ταράζει τα εσωκομματικά νερά.

Η εισήγηση που αναμένεται να συζητηθεί και σήμερα στην Πολιτική Γραμματεία αλλά και στο συνέδριο του κόμματος είναι πριν από τη διαδικασία εκλογής να προηγείται συνέδριο και οι υποψηφιότητες να εγκρίνονται με τη σύμφωνη γνώμη του 15% των συνέδρων, ενώ μέχρι σήμερα κάποιος που επιθυμούσε να τρέξει στην κούρσα της διαδοχής εξασφάλιζε το εισιτήριο είτε με το 15% των μελών της κεντρικής επιτροπής ή με 5.000 υπογραφές μελών του κόμματος.

Ψηλά στην ατζέντα της επιτροπής καταστατικού τέθηκε και η κάθοδος του ΠΑΣΟΚ ως ενιαίο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, ώστε να εξασφαλίσει το μπόνους των 50 εδρών σε περίπτωση επικράτησης στις εθνικές εκλογές.

Φαίνεται ότι έχει βρεθεί λύση για το αγκάθι των τραπεζών αλλά και των τάσεων του ΠΑΣΟΚ (ΚΙΔΗΣΟ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΕΔΕΜ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) που πάντως θα διατηρήσουν τα δικαιώματά τους.

Την είδηση είχε αναδείξει το sofokleous10.gr και επιβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη ερωτηθείς για αλλαγές στο καταστατικό που θα προβλέπουν την κάθοδο του ΠΑΣΟΚ ως ενιαίο κόμμα στις εκλογές

«Αυτό θα το προτείνουμε στο συνέδριο, είναι δεδομένο. Θα είναι και τα υπόλοιπα κόμματα, θα είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αλλά σε μία ενιαία μορφή», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Ανάμεσα στις αλλαγές που προτείνονται είναι και η μείωση των μελών της κεντρικής επιτροπής που σήμερα απαρτίζεται από 300 μέλη και όσους αυτοδικαίως εντάσσονται δηλαδή τους βουλευτές τους ευρωβουλευτές και τους πρώην προέδρους του κόμματος, η πρόταση είναι να παραμείνουν οι αυτοδικαίως και οι εκλεγμένοι να φτάνουν τους 271.

Μια ακόμα προτεινόμενη αλλαγή στο καταστατικό είναι η συγκρότηση εθνικού συμβουλίου που θα αποτελείται από την κεντρική επιτροπή και περιφερειακά συμβούλια τα οποία θα εκλέγονται μέσα από το συνέδριο σε όλες τις περιφέρειες. Συζήτηση έγινε και για την αναβάθμιση των τοπικών οργανώσεων με την εκλογή γραμματέων κατευθείαν από την βάση αλλά και για την αλλαγή σύστασης των νομαρχιακών επιτροπών.

Οι αλλαγές όμως αφορούν και τις θητείες των βουλευτών, αφού προτείνεται το μέγιστο όριο να αλλάξει στα 20 χρόνια ή στις πέντε συνεχόμενες θητείες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προτάθηκε από την μειοψηφία του οργάνου της επιτροπής καταστατικού να επανέλθει το ασυμβίβαστο του γραμματέα ώστε να μην διεκδικεί εκλόγιμη θέση με σταυρό αλλά μόνο μέσα από το ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Στην Κύπρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το απόγευμα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και στις 11:00 θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Το απόγευμα και με την επιστροφή του θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος παρουσία κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ όπως ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου κ.α.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την εθνική στρατηγική για τη χώρα και τις βασικές εισηγήσεις για τη διακήρυξη και τις πολιτικές θέσεις που θα συζητηθούν και στο συνέδριο.

Βέβαια στο τραπέζι θα πέσει και το θέμα των συμμαχιών και των συνεργασιών στην πορεία για την διακυβέρνηση της χώρας. Φαίνεται ότι τα εσωκομματικά στρατόπεδα θα περιμένουν την εισήγηση του προέδρου και τον τόνο προκειμένου να ξετυλίξουν την στρατηγική τους ενώ στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν και οι αλλαγές στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ που αλλάζουν την σκακιέρα για την εκλογή προέδρου.

Εξεταστική για υποκλοπές

Η χθεσινή τηλεοπτική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη έβγαλε την είδηση ότι η νομική ομάδα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει στα χέρια της την καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές, με τον ίδιο να τονίζει ότι θα εξαντλήσει όλα τα νομικά και κοινοβουλευτικά βήματα για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Πριν από λίγο πήγαμε καθαρογραμμένη την απόφαση, είναι 2000 σελίδες. Θα την μελετήσουμε και θα πάρουμε πολιτικές και νομικές πρωτοβουλίας. Πριν από λίγη ώρα την πήρα στα χέρια μου. Συνεχίζω τον αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μόλις την μελετήσουμε θα πάμε σε εξεταστική επιτροπή», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στο OPEN.

