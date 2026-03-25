ΠΑΣΟΚ:-Το-νοσηρό-και-δυσώδες-παρακράτος-ξηλώνεται-μετά-την-ιστορική-απόφαση-του-δικαστηρίου

«Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους» σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών, σε ανακοίνωση του σχετικά με νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Αναφέρει ότι «το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών» και υπογραμμίζει ότι «από το χρέος απέναντι στην αλήθεια…», «δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι».

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«’Ο Νίξον έχασε την προεδρία του επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει τις υποκλοπές’, δήλωσε στο Inside Story ο ιδιοκτήτης της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δείχνοντας εκ νέου το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες ότι δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος.

Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Και από το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τον όρκο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους.».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.