Πετρέλαιο:-«Έτοιμη»-η-ΙΕΑ-για-νέα-απελευθέρωση-στρατηγικών-αποθεμάτων-«εάν-χρειαστεί»

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) δήλωσε «έτοιμος να προχωρήσει» σε νέα αποδέσμευση ποσοτήτων πετρελαίου «εάν και όταν χρειαστεί».

Οι δηλώσεις του Φατίχ Μπιρόλ έγιναν σε απάντηση αιτήματος της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, κατά τη συνάντησή τους στο Τόκιο, να «προετοιμαστεί για να πραγματοποιήσει» μια τέτοια συντονισμένη επιχείρηση σε περίπτωση που «η κατάσταση συνεχιστεί» με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος προκάλεσε σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι τα κράτη-μέλη του θα αποδεσμεύσουν 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματά τους για να αμβλύνουν τον αντίκτυπο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο οργανισμός.

Αλλά ο Μπιρόλ δήλωσε ότι υπάρχει «ακόμα σημαντική ποσότητα πετρελαίου στα αποθέματά μας». «Το 80% των αποθεμάτων μας συνεχίζει να είναι εκεί. Αυτά τα 400 εκατ. βαρέλια αντιπροσώπευαν μόνο το 20% των αποθεμάτων μας», πρόσθεσε. «Εάν και όταν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι… αλλά πραγματικά ελπίζω ότι δεν θα είναι απαραίτητο».

«Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι έτοιμος να διαδραματίσει τον ουσιαστικό του ρόλο της προστασίας της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας», ανέφερε επίσης.

