Ράλι στη Wall Street – Ρυθμιστικός παράγοντας της αγοράς το πετρέλαιο

Οι μετοχές της Wall Street καταγράφουν άνοδο την Τετάρτη (25/3), μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παρέδωσαν στο Ιράν σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, εξέλιξη που οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow εκτινάσεται κατά 1,11% στις 46.36,70 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 1,16% στις 6.631,40 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει άλμα 1,42% στις 22.070,93 μονάδες.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι ΗΠΑ φέρονται να απέστειλαν στο Ιράν ένα 15-σημείων ειρηνευτικό σχέδιο μέσω του Πακιστάν, επικαλούμενοι δύο ανώνυμους αξιωματούχους. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά από συμφωνία και οι επιθέσεις συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ αναπτύσσουν την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά από δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη (24/3), ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» με το Ιράν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «δείχνει λογική» και εμφανίζεται πρόθυμη για συμφωνία. Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τις αμερικανικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά: τα συμβόλαια West Texas Intermediate έχασαν 4% και διαμορφώθηκαν κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε πτώση 5% κοντά στα 99 δολάρια. Πτωτικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, ακολουθώντας την πορεία του πετρελαίου και τις ελπίδες για αποκλιμάκωση.

«Βλέπουμε μια αγορά που καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το πετρέλαιο», δήλωσε ο Μάικλ Κάντροβιτς, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Piper Sandler στο CNBC. «Το πετρέλαιο και τα επιτόκια είναι οι βασικοί οδηγοί των μετοχών. Προς το παρόν, οι αγορές φαίνεται να αποτιμούν σωστά τις συνθήκες και θα συνεχίσουν να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις».

Πρόσθεσε ότι ανησυχεί λιγότερο για την οικονομία των ΗΠΑ, η οποία μπορεί να αντέξει τιμές πετρελαίου στα 90-100 δολάρια, και περισσότερο για τα επιτόκια και τον κίνδυνο επίμονου πληθωρισμού που πιέζει τις αποτιμήσεις.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει έντονη μεταβλητότητα στις αγορές αυτή την εβδομάδα. Την Τρίτη, οι δείκτες υποχώρησαν, επιστρέφοντας μέρος των κερδών της Δευτέρας, όταν είχαν ενισχυθεί πάνω από 1% μετά από ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social για «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν — ισχυρισμός που διαψεύστηκε από ιρανικά μέσα.

«Παρά τα ερωτήματα για το ποιος στο Ιράν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τι θα ικανοποιήσει τα συμφέροντα του Ισραήλ, η αγορά δείχνει διάθεση να κινηθεί υψηλότερα», ανέφερε το trading desk της JPMorgan. «Παραμένει ασαφές αν το Ιράν θα εγκαταλείψει βασικές απαιτήσεις, όπως εγγυήσεις ασφάλειας και αποζημιώσεις για τις απώλειες της σύγκρουσης».

Η άνοδος της Τετάρτης (25/3) στηρίζεται κυρίως από τις τεχνολογικές μετοχές, με τις Nvidia, AMD και Intel να καταγράφουν ισχυρά κέρδη. Άνοδο σημειώνουν επίσης κλάδοι που ωφελούνται από μια ισχυρή οικονομία, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η βιομηχανία.