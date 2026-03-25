Στους-69-οι-νεκροί-από-τη-συντριβή-μεταγωγικού-αεροσκάφους-στη-Κολομβία

Ακόμη ένας στρατιωτικός, επιβάτης στο μεταγωγικό αεροσκάφος της κολομβιανής πολεμικής αεροπορίας το οποίο συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας, αμέσως μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα της χώρας, υπέκυψε στα τραύματά του χθες Τρίτη.

Με αυτή την απώλεια ο επίσημος απολογισμός είναι 69 νεκροί, ένα από τα πιο πολύνεκρα στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας.

Το C-130 Hercules κατέπεσε περίπου ένα χιλιόμετρο από τον διάδρομο απογείωσης, στον νομό Πουτουμάγιο, σε τομέα της χώρας που διαρρέει ο Αμαζόνιος, κοντά στα σύνορα με το Περού.

Πάνω στο αεροσκάφος βρίσκονταν 126 στρατιωτικοί και πυρομαχικά, διευκρινίστηκε στον νεότερο απολογισμό. Από αυτούς 57 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, όπως και κάτοικοι που έσπευσαν στον τόπο της καταστροφής για να βοηθήσουν, αγνοώντας την παρουσία πυρομαχικών, που ανεφλέγησαν εξαιτίας της φωτιάς μετά τη συντριβή.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπινες αλυσίδες που έριχναν νερό στο φλεγόμενο κουφάρι του C-130 και κατοίκους που διακόμιζαν τραυματίες χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτες.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατηγόρησε τον προκάτοχό του Ιβάν Ντούκε (2018-2022) για τη σύμβαση απόκτησης του πεπαλαιωμένου αεροσκάφους (έκανε λόγο για «παλιοσίδερα»), κατασκευασμένου το 1983.

«Γιατί αγοράσατε τόσο παλιό αεροσκάφος; Ποιος σας συμβούλευσε να κάνετε αυτή την ανοησία;» απαίτησε να μάθει μέσω X, ενώ υπογράμμισε πως είχε ζητήσει πριν από έναν χρόνο να αντικατασταθούν τα C-130.

Ο Ντούκε ανταπέδωσε τα φραστικά πυρά, χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων τον Πέτρο «φθηνό και στερούμενο ευφυίας» και απαιτώντας «έρευνα για το βάρος» του αεροπλάνου κατά την απογείωση και το μήκος του διαδρόμου, καθώς το αεροδρόμιο στο Πουέρτο Λεγκίσαμο είναι μάλλον μικρό.

Επιπλέον, διενεργείται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Το υπουργείο Άμυνας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η συντριβή να οφειλόταν σε ενέργεια ανταρτών που δρουν στην περιοχή αυτή, όπου είναι γνωστό πως καλλιεργείται κόκα.