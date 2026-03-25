Τασούλας:-Το-1821-οι-πρόγονοι-μας-ανέλαβαν-την-ευθύνη-της-ελευθερίας,-σήμερα-εμείς-ας-τους-τιμήσουμε-ασκώντας-την-ελευθερία-ενωμένοι

Τη σημασία της ενότητας, της ομοψυχίας και της υπεύθυνης στάσης, ως φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1821, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως ανέφερε, «σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε την απελευθερωτική επανάσταση του 1821, που ξέσπασε πριν από 205 χρόνια, διακηρύσσοντας ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτική υπόσταση του ελληνικού έθνους. Η επανάσταση ξεκίνησε απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και παρά τα αντίξοα ποσοτικά δεδομένα, οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση. Η πορεία αυτή συνεχίστηκε το 1864, στους Βαλκανικούς Πολέμους και έως το 1947, με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων».

«Αυτή τη λαμπρή αφετηρία τιμούμε σήμερα, με την κατοχυρωμένη ελευθερία μας, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από πολλαπλή αστάθεια και αβεβαιότητα», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Το 1821 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν την ευθύνη της ελευθερίας. Σήμερα, ας τους τιμήσουμε ασκώντας την ελευθερία με ενότητα, ομοψυχία και υπευθυνότητα. Αυτό οφείλουμε στους αγωνιστές του 1821, ως έμπρακτη συνέχεια των διδαγμάτων τους. Χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου».

