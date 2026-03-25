«Τείχος-προστασίας»-για-τα-web-της-Επιτροπής-Εποπτείας-Παιγνίων

Σύμβαση για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των ψηφιακών πλατφορμών που διαχειρίζεται η Αρχή.

«Τείχος προστασίας» απέναντι σε κακόβουλες διαδικτυακές επιθέσεις και άλλες κυβερνοαπειλές χτίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, προχωρώντας στην ανανέωση των υπηρεσιών ασφάλειας για τις web εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που διαχειρίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Pylones Hellas SA για την ανανέωση υπηρεσιών προστασίας των διαδικτυακών εφαρμογών και των API της, με στόχο τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό απειλών στο διαδίκτυο. Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία της Αρχής στην Αθήνα και έχει διάρκεια έως δώδεκα μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση σχετικού ανοικτού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας των ψηφιακών υποδομών της ΕΕΕΠ, οι οποίες υποστηρίζουν κρίσιμες λειτουργίες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς παιγνίων στην Ελλάδα.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες της Αρχής

Η ΕΕΕΠ παρέχει υπηρεσίες προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς μέσω μιας σειράς διαδικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

https://www.gamingcommission.gov.gr

https://www.hgc.gov.gr

https://casinoauditors.gamingcommission.gov.gr

https://surveys.gamingcommission.gov.gr

https://whistlers.hgc.gov.gr

https://www.gamblingads.gov.gr

https://external.gamingcommission.gov.gr

https://licensing.gamingcommission.gov.gr

https://certifications.gamingcommission.gov.gr

https://complaints.hgc.gov.gr

Οι πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούνται τόσο για την εξυπηρέτηση του κοινού όσο και για τις εσωτερικές λειτουργίες της Αρχής, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ισχυρή προστασία τους από κυβερνοεπιθέσεις, κακόβουλο λογισμικό και αυτοματοποιημένες επιθέσεις.

Αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας

Στο πλαίσιο της σύμβασης θα ανανεωθεί το σύστημα Distributed Cloud WAAP (Web & API Protection) της F5 Networks, το οποίο αποτελεί σύγχρονη λύση προστασίας των διαδικτυακών εφαρμογών και των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API).

Το σύστημα επιτρέπει την επιθεώρηση της εισερχόμενης διαδικτυακής κίνησης προς τις εφαρμογές της Αρχής, με στόχο τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό κακόβουλων αιτημάτων που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανές ευπάθειες.

Παράλληλα, παρέχει κρυπτογράφηση της διαδικτυακής επικοινωνίας από άκρο σε άκρο, προστατεύοντας ευαίσθητα δεδομένα από υποκλοπή ή αλλοίωση, ενώ χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές ανίχνευσης για τον εντοπισμό κακόβουλης δραστηριότητας

Επιπλέον, περιλαμβάνει μηχανισμούς εντοπισμού και αποκλεισμού αυτοματοποιημένων επιθέσεων από κακόβουλα bots, καθώς και ειδική προστασία για τα web APIs που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων.

Τεχνική υποστήριξη σε 24ωρη βάση

Η υπηρεσία συνοδεύεται από παροχή τεχνικής υποστήριξης σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Το επίπεδο εξυπηρέτησης καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος που ενδέχεται να παρουσιαστεί.

Για απλά αιτήματα που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών προβλέπεται χρόνος απόκρισης έως 24 ώρες, για σημαντικά ζητήματα έως τέσσερις ώρες, ενώ για επείγοντα περιστατικά που επηρεάζουν τη βασική λειτουργία των συστημάτων η απόκριση πραγματοποιείται εντός δύο ωρών.

Συμμόρφωση με την οδηγία NIS2

Η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής συνδέεται και με την υποχρέωση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία NIS2, η οποία στοχεύει στην προστασία κρίσιμων ψηφιακών υποδομών από κυβερνοαπειλές.

Η οδηγία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 5160/2024 και αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα, στην προστασία των ψηφιακών υπηρεσιών και στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την ανανέωση των υπηρεσιών προστασίας των web εφαρμογών της, η ΕΕΕΠ επιδιώκει να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των ψηφιακών της υπηρεσιών και την προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω των διαδικτυακών της πλατφορμών.