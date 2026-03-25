Τηλεφωνική-επικοινωνία-Κυριάκου-Μητσοτάκη-με-τον-εμίρη-του-Κατάρ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και διπλωματία, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη πρόοδος στον διάλογο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.



