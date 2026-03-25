Υπερταμείο:-Διαγωνισμός-«μαμούθ»-272,5-εκατ.-για-facilities-management-σε-δομές-φιλοξενίας

Αφορά στην παροχή προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ολοκληρωμένων υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας, καθαριότητας, και συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών. Τα 6 γεωγραφικά τμήματα και η 2ετής διάρκεια.

Διαγωνισμό «μαμούθ», συνολικής αξίας άνω των 272,5 εκατ. (με προαίρεση, χωρίς ΦΠΑ), για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, διάρκειας 2 ετών (με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον έτη), άρα στα 136,27 εκατ. κατ’ έτος, προωθεί το Υπερταμείο για την «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». Προφανώς, ο διαγωνισμός γίνεται για λογαριασμό του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, με ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 28/04/2026 και για τα 6 τμήματα (ουσιαστικά γεωγραφικά) στα οποία χωρίζεται η σύμβαση.

Το αντικείμενο της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) ολοκληρωμένων υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας, καθαριότητας, και συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών κάθε τύπου και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και Κτιριακές υποδομές Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες ΥΜΑ) που περιλαμβάνουν: τις εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου (ΠΓΑ) και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου (ΑΚΑ) της υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των ΠΡΟΚΕΚΑ στην περίπτωση που βρίσκονται εντός των Δομών και εξυπηρετούν λειτουργίες του ΥΜΑ, και τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στεγάζεται στο κτήριο Κεράνη στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Η χρηματοδότηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα βασίζονται σε αυτήν δύναται να καλυφθεί με πόρους από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ), από τους Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των ανωτέρω ταμείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους, εθνικούς ή τρίτους. Η χρηματοδότηση θα εξειδικεύεται κάθε φορά πριν τη σύναψη της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης.

Η παρούσα Συμφωνία – Πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι έξι (6) Τμήματα με βάση το γεωγραφικό κριτήριο:

• ΤΜΗΜΑ 1: Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος) και περιλαμβάνει επιπλέον όλα τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (ΑΚΑ) στις εν λόγω Περιφέρειες.

• ΤΜΗΜΑ 2: Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος), Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, και περιλαμβάνει επιπλέον όλα τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (ΑΚΑ) στις εν λόγω Περιφέρειες.

• ΤΜΗΜΑ 3: Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας (μέρος), Ιονίων Νήσων, και περιλαμβάνει επιπλέον όλα τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (ΑΚΑ) στις εν λόγω Περιφέρειες.

• ΤΜΗΜΑ 4: Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (μέρος), και περιλαμβάνει επιπλέον το Κτίριο Κεράνης που στεγάζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου καθώς και όλα τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (ΑΚΑ) στις εν λόγω Περιφέρειες.

• ΤΜΗΜΑ 5: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και περιλαμβάνει επιπλέον όλα τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (ΑΚΑ) στην εν λόγω Περιφέρεια.

• ΤΜΗΜΑ 6: Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και περιλαμβάνει επιπλέον όλα τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (ΑΚΑ) στην εν λόγω Περιφέρεια.

Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη, η υποδιαίρεση σε Τμήματα, επιλέχθηκε λόγω της γεωγραφικής διασποράς σε πανελλήνιο επίπεδο των Δομών και Υπηρεσιών του ΥΜΑ κατά Περιφέρειες, με σκοπό να εξασφαλισθεί η παραγωγική ικανότητα και οργανωτική επάρκεια των αναδόχων – παρόχων υπηρεσιών που θα αναλάβουν κάθε Τμήμα.

Ο διαγωνισμός διαιρείται σε έξι (6) Τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα. Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών ανά Τμήμα. Κατ´ εφαρμογή του άρθρου 59 του ν. 4412/16, δύναται να ανατεθούν μέχρι τρία (3) Τμήματα σε έναν ανάδοχο, εφόσον πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας για καθένα από τα Τμήματα αυτά και η προσφορά του αναδειχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.